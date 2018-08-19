Член комитета по этике РФС потребовал рассмотреть вопрос о поступке украинского защитника «Нижнего Новгорода» Федорива

Член комитета по этике РФС Андрей Созин потребовал рассмотреть вопрос о поступке украинского защитника клуба «Нижний Новгород» Виталия Федорива. По мнению Созина, футболист проявил неуважение к России, отвернувшись от российского флага во время исполнения гимна страны перед началом матча с командой «Сочи», — передает ТАСС.

«Это некорректное поведение и неуважение к месту, где ты зарабатываешь деньги, где тебя уважают люди. Не хочешь — не играй, но другие легионеры ведь поворачиваются к флагу», — заявил Созин.