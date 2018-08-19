Фигурант дела «Новое величие» Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи

Его опубликовал портал «ОВД-Инфо». Он пишет, что стал жертвой провокатора и подстрекателя, который цинично внедрился в группу с целью сделать обычных людей боевиками. Полетаев говорит, что нуждается в любой поддержке – и моральной, и финансовой – и просит содействовать в его освобождении. Сейчас кроме Полетаева в СИЗО остаются еще трое фигурантов дела «Новое величие». Анну Павликову и Марию Дубовик 16 августа перевели из СИЗО под домашний арест.