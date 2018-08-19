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19:32, 19 августа 2018

Джон Болтон: Россия, Иран, Китай и Северная Корея могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре

Россия, Иран, Китай и Северная Корея могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года, — об этом в интервью ABC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он рассказал о «достаточной озабоченности», которая существует в США из-за возможного вмешательства четырех стран в выборы. По его словам, американские власти делают все, чтобы этому помешать.

Заявление Болтона прозвучало на следующий день после того, как президент Трамп написал в твиттере, что «все дураки», ведущие дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, должны посмотреть в другом направлении — на Китай.

Комментарии

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zurich_106 19 августа 2018 | 19:35

А после вмешательства, все трое, получат по пакету санкций, банке варенья и коробке печенья

haldey 19 августа 2018 | 20:05

zurich_106: А был ли мальчик)))
Могут, это из области предположений, а кто не может, ленивый или труп... Остальные могут, да и ленивый может, но в меньшей степени...

Павел может лететь в Ленинград?
Может.
А Женя?
Тоже может.
Они оба могут.
Кинем жребий?

Вот и США рассуждает таким же способом и к выводу приходит на пьяную либо укуренную голову)))

johio 19 августа 2018 | 20:05

zurich_106: Это уж не тот ли Болтон, который из Игры Престолов?

baran_provokator 19 августа 2018 | 19:41

помешательство на вмешательстве. марсиан забыл Джон Болтун.

dmitry35 19 августа 2018 | 19:44

Могут вмешаться, а могут и не вмешиваться. Но, всех их надо всё равно наказать. Нехорошие они.

nernerr 19 августа 2018 | 19:46

Кто-то из вне хочет усилить команду Трампа, мало санкций и пошлин? ;))))))

polba 19 августа 2018 | 19:47

Это да. Вмешиваться в выборы, устраивать государственные перевороты, организовывать гражданские войны, оккупировать государства по всему миру - исключительная прерогатива сияющего града на холме (Вашингтона). Все остальные недочеловеки этого делать не имеют права и будут жестоко наказаны... вплоть до вбамбливания в каменный век.

nikchimzwet886 19 августа 2018 | 19:55

В историю 21 века наши годы войдут с наименованием "эпоха санкций".

virgenu 19 августа 2018 | 20:01

Тёплая компания, Россия должна гордиться присутствием в ней! Сапожники обучают пирожников, как пирожки печь!Этим недорослям кто бы объяснил значение слова-выборы! Узурпаторам власти, сидящим на троне 25 лет недоступно чувство юмора.

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