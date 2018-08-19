Джон Болтон: Россия, Иран, Китай и Северная Корея могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре
Россия, Иран, Китай и Северная Корея могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года, — об этом в интервью ABC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он рассказал о «достаточной озабоченности», которая существует в США из-за возможного вмешательства четырех стран в выборы. По его словам, американские власти делают все, чтобы этому помешать.
Заявление Болтона прозвучало на следующий день после того, как президент Трамп написал в твиттере, что «все дураки», ведущие дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, должны посмотреть в другом направлении — на Китай.
Комментарии9
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zurich_106 19 августа 2018 | 19:35
А после вмешательства, все трое, получат по пакету санкций, банке варенья и коробке печенья
haldey 19 августа 2018 | 20:05
zurich_106: А был ли мальчик)))
Могут, это из области предположений, а кто не может, ленивый или труп... Остальные могут, да и ленивый может, но в меньшей степени...
Павел может лететь в Ленинград?
Может.
А Женя?
Тоже может.
Они оба могут.
Кинем жребий?
Вот и США рассуждает таким же способом и к выводу приходит на пьяную либо укуренную голову)))
johio 19 августа 2018 | 20:05
zurich_106: Это уж не тот ли Болтон, который из Игры Престолов?
baran_provokator 19 августа 2018 | 19:41
помешательство на вмешательстве. марсиан забыл Джон Болтун.
dmitry35 19 августа 2018 | 19:44
Могут вмешаться, а могут и не вмешиваться. Но, всех их надо всё равно наказать. Нехорошие они.
nernerr 19 августа 2018 | 19:46
Кто-то из вне хочет усилить команду Трампа, мало санкций и пошлин? ;))))))
polba 19 августа 2018 | 19:47
Это да. Вмешиваться в выборы, устраивать государственные перевороты, организовывать гражданские войны, оккупировать государства по всему миру - исключительная прерогатива сияющего града на холме (Вашингтона). Все остальные недочеловеки этого делать не имеют права и будут жестоко наказаны... вплоть до вбамбливания в каменный век.
nikchimzwet886 19 августа 2018 | 19:55
В историю 21 века наши годы войдут с наименованием "эпоха санкций".
virgenu 19 августа 2018 | 20:01
Тёплая компания, Россия должна гордиться присутствием в ней! Сапожники обучают пирожников, как пирожки печь!Этим недорослям кто бы объяснил значение слова-выборы! Узурпаторам власти, сидящим на троне 25 лет недоступно чувство юмора.