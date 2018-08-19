Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей
Долги россиян перед банками превысили 2 трлн рублей, — об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Это данные за первые 6 месяцев 2018 года и это почти на миллион производств больше, чем в первом полугодии прошлого года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Также в ФСПП назвали количество россиян, которые из-за долгов не могут покинуть территорию страны — почти 2,7 миллионов человек.
Комментарии7
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ura_123 19 августа 2018 | 19:36
Ну а чё робятишки,вставание с колен оно такое,суровое...
poluputing 19 августа 2018 | 19:47
ura_123: спасибо за приятность перед сном. Мокшанцы в своём мазохистском репертуаре, лезут в петлю сдуру, не думая о последствиях. И так во всём. Не только на уровне домохозяйства, но и во внутренней и внешней политике
seryj_wolk 19 августа 2018 | 19:42
Богатая страна, богатые жители, богатые банки. Все пучком в рфии!
v_bnd 19 августа 2018 | 19:43
Россия - коллекторский рай
nikolaitschi 19 августа 2018 | 19:45
Новый способ проведения переписи населения.
rusof_ob 19 августа 2018 | 19:54
Интересно, а сколько коллекторы откатывают озерным за такой благоприятный климат.
rusof_ob 19 августа 2018 | 19:58
Портянки, ау, тут на эхе о вас написали.