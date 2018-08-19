Председатель Совета Федерации Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за сокращение разрыва в заработных платах мужчин и женщин в России.
«В нашей стране средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин. Правда, можно утешать себя тем, что в 2005 году этот показатель составлял всего 60%. Вроде бы сдвиги есть», — сказала Матвиенко в интервью журналу «Международная жизнь». Глава СФ считает этот разрыв «большим и несправедливым». Она призвала работать над сокращением этих «ножниц», пообещала поддержку инициатив в этом направлении, призвала профсоюзы быть активнее в этом вопросе.
Комментарии12
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ivanov356 19 августа 2018 | 19:40
Отвлекающая бессмысленная болтовня.Делать нечего этой малооплачиваемой Матвиенко.
gordy 19 августа 2018 | 19:55
Мужикам урежут?
sensei54 19 августа 2018 | 19:43
Минус 26% и будет одинаково. Слава ВЛКСМ!
forward 19 августа 2018 | 19:47
Глубоко....Женщины не зарплату меньшую получают, а должности ниже занимают. И профессии у них менее оплачиваемые. С детьми сидят и т.д.
said_xxl Саид Магди 19 августа 2018 | 19:48
А может сначала надо сократить разрыв между зарплатами населения России и депутатов с сенаторами. Вот где прорва!!! И не надо нас за дураков то держать. Сама ты ...!
ohrjr 19 августа 2018 | 19:49
Глупая говорит глупость! Сравни лучше зарплаты депутатов-дармоедов и женщин!
poluputing 19 августа 2018 | 19:52
ohrjr: глупые такую карьеру не делают. Вот стерва редкостная - это да
virgenu 19 августа 2018 | 19:52
Поразительное невежество!!!Речь может идти только о дискриминации по гендерному признаку, в США это тяжкое преступление.Женщине требуется платить зарплату столько же, сколько мужчине только за то, что она женщина! Только, извините, она должна выполнять дополнительные услуги, недоступные мужчине. А вот женщина сталевар должна получать столько же, сколько и мужчина сталевар. Только какая идиотка пойдёт на эту работу!
dilevski1973 19 августа 2018 | 19:52
Судя по ааторству, мужчинам зп сократят. И не будет никакой дискриминации.
slawa1940 19 августа 2018 | 19:55
Государственный ум, государственная женщина... Правда же?
venmud 19 августа 2018 | 19:58
Глупый популизм.
peresvet73 19 августа 2018 | 19:59
Уровнять в сторону уменьшения