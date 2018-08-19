Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов

Жители Воскресенска выступают против строительства в этом районе мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом «Эху Москвы» сообщил член инициативной группы жителей Алексей Холкин. Временную дорогу к полигону активисты расписали лозунгами: «Привез кирпич? Убил ребенка», «Везу смерть», «Нет МСЖ – нет исчадию ада!»

Местные жители долгое время ведут борьбу законными путями – организуют митинги, сходы, собирают подписи", — рассказал активист.

«Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается, — сказал Холкин. Он добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других

населенных пунктов.