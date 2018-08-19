Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов
Жители Воскресенска выступают против строительства в этом районе мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом «Эху Москвы» сообщил член инициативной группы жителей Алексей Холкин. Временную дорогу к полигону активисты расписали лозунгами: «Привез кирпич? Убил ребенка», «Везу смерть», «Нет МСЖ – нет исчадию ада!»
Местные жители долгое время ведут борьбу законными путями – организуют митинги, сходы, собирают подписи", — рассказал активист.
«Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается, — сказал Холкин. Он добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других
населенных пунктов.
Комментарии7
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gregor 19 августа 2018 | 19:46
Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов
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А баба Яга "за " .
alexsokol777 19 августа 2018 | 19:46
Так это жители любого города против.
И что?
Я вот против старения человека и болезней.
Могу митинг начинать готовить или сразу идти покрышки в Киеве жечь?
v_bnd 19 августа 2018 | 19:56
alexsokol777: "Так это жители любого города против. И что? " - нет. Разумные люди понимают необходимость таких заводов, но не в России - сбрешут, не дорого возьмут. Вот как ты "Могу митинг начинать готовить или сразу идти покрышки в Киеве жечь?"
"Я вот против старения человека и болезней." - та да, бороться на росии с властью, это как с природой :)
alexsokol777 19 августа 2018 | 20:02
v_bnd: - та да, бороться на росии с властью, это как с природой :)
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А зачем с властью бороться?
Идите на выборы и получайте голосп избирателей.
Россия - это не недострана вечного майдана.
nikchimzwet886 19 августа 2018 | 19:49
Тут выбор не велик: или завод или свалка. Добро пожаловать в Волоколамск!
Но вообще можно счёт на оплату этого завода из Щвейцарии размножить и разбросать в почтовые ящики вмем жителям Воскресенска.
baran_provokator 19 августа 2018 | 19:55
и вообще мы чистюли не писиим не какаим нам и канализация не нужна
trans 19 августа 2018 | 19:56
А почему мусоросжигательный завод, а не мусороперерабатывающий? об экологии и проживающих там гражданах кто будет думать?
Дед Щукарь за 18 лет так и не озаботился мусорным вопросам. Лишь знай сынуля Чайки и чинуши набивают на этом деле свои бездонные карманы.