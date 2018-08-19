Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe в Шотландии
Это награда шотландской газеты Herald. Ее удостоился спектакль, поставленной по книге одной из участниц группы, Марии Алехиной. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий на церемонии награждения призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, — сообщает Радио Свобода. в начале августа Марию Алехину не выпустили из России в Великобританию. Ее задержали в аэропорту Домодедово. Однако впоследствии она все-таки смогла покинуть Россию: на машине пересекла границу с Беларусью, доехала до Литвы, откуда выехала в Великобританию.
Комментарии7
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a_111111 19 августа 2018 | 19:11
Они там как в музее?
xoxloparasha 19 августа 2018 | 19:12
Колбасу сенцову привезите из штоландии ,а то на каждом углу кукарекаете ,а кормит его государство !
dwon 19 августа 2018 | 19:18
Она не только талантливая певица и гитаристка, но еще и писательница? Да такая что премии получает? Ну я просто фуею с таких талантов.
a_111111 19 августа 2018 | 19:20
dwon: Ну у неё есть Pussy!
vlad_sabbath 19 августа 2018 | 19:20
МОЛОДЦЫ и шотландцы, и Алёхина!
БРАВО !!!
sg97 19 августа 2018 | 19:29
vlad_sabbath:
Дочку свою тоже в бляди запишешь? Своди, своди ее в музейй, расскажи что и как..
fresh_breeze 19 августа 2018 | 19:39
"Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe в Шотландии"
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Если сравнить такие призы с выставками собак, то это всё равно, что пёсикам давали бы медали не за экстерьер и выучку, а за то, кто из них больше нагадил на улицах.
PS:
Pussy Riot теперь ещё и имеют отношение к театру??? Шекспир, поди, в гробу переворачивается.