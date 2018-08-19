Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали на пятый день сухой голодовки
Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Сергея Удальцова обвинили в нарушении правил проведения митинга 28 июля. Он начал сухую голодовку в связи с несогласием решения суда.
Комментарии6
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jjuddgge_ddrredd 19 августа 2018 | 19:05
Удальцов - люмпен, человек без образования и профессии, никогда и нигде НЕ РАБОТАЛ НИ ДНЯ. Активист Левого фронта. Кто платит, на чьи деньги существует эта организация?
Единственное его "достижение" - знаменитые предки, Ленинские комиссары, которые истребляли русский народ...
Ещё раз. Кто спонсирует этот Левый Фронт, кто спонсирует Удальцова, его жену и всё эту гоп. компанию? Вполне возможно, что ФСБ. Всё на это указывает. Для ФСБ это очень удобно.
Но. Удальцов хотя и люмпен, но человек порядочный, честный. Со своими принципами.И за предков, старых большевиков-русофобов, не в ответе.
Голодает Удальцов ЧЕСТНО. Это вызывает У-ВА-ЖЕ-НИ-Е. Поэтому и госпитализирован. И сравните с клоунадой от Сенцова.
94 ДНЯ "ГОЛОДОВКА"????!!!!
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
ЗЫ. Так что в случае с Сенцовым - чисто хохляцкие штучки-дрючки. И как его настоящая фамилия? Каплан? Может, Он такой же Сенцов, как Вальцман, провозгласивший себя Порошенко?...
lam62 19 августа 2018 | 19:39
jjuddgge_ddrredd: Удальцов - люмпен, а ты значит трудящийся?
Ты полагаешь, что делаешь для страны и народа больше чем Удальцов?
buzukin1908 19 августа 2018 | 19:45
jjuddgge_ddrredd: Порядошный человек не торгует родиной вразнос по дешевке. Вот если бы это Удальцов с дедушкиной, а не папиной фамилией Тютюкин честно уморил себя, это было бы в духе революционных дедов - а так... Дешевка все это, просто цырк напоказ для лохов. Голодовщику сорок лет, а он - никто! Как вертелся возле политики, так и остался околокоммунистическим фриком. Просто позор для КПРФ, што она водится с таким уродом. Пусть высохнет в процессе своей дурацкой голодовки - а вот Сенцову хоть бы хны :)
andreyoo 19 августа 2018 | 19:10
Вот как правильно голодать!
А вы по Сенцову рыдаете. Да Сенцов уже пару раз помереть должен был. Раз не помер, то и дальше можете не переживать.
virgenu 19 августа 2018 | 19:10
При всём моём неприятии Удальцова, пришло время позавидовать сидельцам в тюрьмах США. Человек осуждён на лишение свободы, но, не лишён человеческого достоинства.Никогда не слышал о голодовках в их тюрьмах.
polba 19 августа 2018 | 19:50
virgenu: В их тюрьмах всё гораздо проще - принудительное кормление при полной тайне.