Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали на пятый день сухой голодовки

Эту информацию «Эху Москвы» подтвердил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Сергея Удальцова обвинили в нарушении правил проведения митинга 28 июля. Он начал сухую голодовку в связи с несогласием решения суда.