Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках
Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Мера пресечения будет определена завтра на заседании суда, — об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Ранее в ведомстве рассказали, что все задержанные дают признательные показания. О задержании проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин.
Комментарии1
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benin_papa__ 19 августа 2018 | 19:52
Эка невидаль!
Что ж теперь, в "Энергии" за красивые глаза работать прикажете, что ли?!
Плох тот солдат, который не желает стать Сердюковым.
Или музыкант, не мечтающий о карьере Ролдугина.
О чем мечтают российские дзюдоисты и тренеры по дзюдо даже упомянать нет нужды, я полагаю.
В чумном бараке здоровых нет.