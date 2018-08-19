В Москве нависла угроза над знаменитым Домом радиовещания и звукозаписи

Ему грозит выселение. Но аналогов студийному комплексу, который расположен в ГДРЗ, в городе нет, отмечают эксперты. В том числе прославленные музыканты и дирижёры.

Здания на углу Малой Никитской и Вспольного переулка хотят передать издательству Известия. Причём как отмечает Радио Свобода это делают без лишней огласки. Сами студии, где было записано огромное количество музыкальных и литературно-драматических произведений счёт идёт на сотни тысяч остаются. Но вот оборудование, которое принадлежит ВГТРК – с 2002-го студийный комплекс передали телерадиокомпании Культура, она в составе холдинга, теперь увозят на Шаболовку.

Освободить помещения как сообщила Свободе сотрудница отдела координации телерадиопроизводства ГДРЗ велели к 31-му августа. Своего имени женщина не назвала, она опасается неприятностей. По её словам, всё делается по указанию администрации президента. Издательство Известия входит в систему Управления делами главы страны. Там ситуацию пока не прояснили. Тем временем деятели культуры призвали сохранить ГДРЗ.

Из подвалов которого во время Великой Отечественной войны транслировались сводки Совинформбюро, новости, объявляли воздушную тревогу. А Юрий Левитан в ночь на 9 мая сообщил всему миру об окончании войны. В защиту Дома радиовещания и звукозаписи выступил народный артист СССР Юрий Башмет. Главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Новая Россия назвал Дом радиовещания и звукозаписи «абсолютно уникальным в Москве зданием». Где в двух больших студиях до недавних пор репетировали ведущие симфонические оркестры Москвы. Сохранить дом звукозаписи призвали народные артисты пианист Денис Мацуев, дирижёр Александр Сладковский, многие другие. Союз композиторов России просит вмешаться в ситуацию президента Путина, вице-премьера Голодец, министра культуры Мединского.

В интернете собирают подписи под петицией к президенту с призывом спасти студийный комплекс. Обращение, опубликованное на сайте change.org поддержали около семи тысяч человек. Пользователи отмечают уникальную акустику комплекса в стенах которого совершалась история российской звукозаписи.