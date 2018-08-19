Тегеран обвиняет США в подготовке свержения власти в Иране

Глава иранского МИДа заявил, что в составе Госдепа появилась некая «группа действий», которая должна будет совершить в стране государственный переворот. Об этом Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Твиттере. Он напомнил, что в 1953 году спецслужбы США и Великобритании помогли свергнуть в Иране правительства Мохаммеда Мосаддыка.

На этой неделе о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, она будет заниматься координацией давления на Иран после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.