Джон Болтон: Россия, Иран, Китай и Северная Корея потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре

Россия, Иран, Китай и Северная Корея потенциально могут вмешаться в промежуточные выборы в США в ноябре 2018 года, — об этом в интервью ABC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он рассказал о «достаточной озабоченности», которая существует в США из-за возможного вмешательства четырех стран в выборы. По его словам, американские власти делают все, чтобы этому помешать.

Заявление Болтона прозвучало на следующий день после того, как президент Трамп написал в твиттере, что «все дураки», ведущие дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, должны посмотреть в другом направлении — на Китай.