Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов

Жители Воскресенска выступают против строительства в этом районе мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом «Эху Москвы» сообщил член инициативной группы жителей Алексей Холкин.

Местные жители против этого строительства и долгое время ведут борьбу с ним всеми законными путями – сказал Холкин.

организуют митинги, сходы, собирают подписи", — «Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается. Холкин добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других населенных пунктов.