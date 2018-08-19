«Бильд» сообщил о возможном появлении Владимира Путина на свадьбе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в октябре
Немецкий таблоид «Бильд» сообщил о возможном появлении Владимира Путина на свадьбе экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в октябре. Однако пресс-секретарь российского президента опроверг эту информацию.
Герхард Шредер и южнокорейская переводчица Ким Со Ён официально сочетались браком 2 мая в Сеуле. Отпраздновать это событие они решили 5 октября в Берлине. На торжественном вечере в шикарном отеле «Адлон» ожидается соратник экс-канцлера по Социал-демократической партии Германии, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой. Об этом бульварная газета «Бильд» сообщила уже в феврале.
Рассказывая о встрече Путина и Меркель в Мезеберге, таблоид предположил, что российский президент также приедет в Берлин «по частной причине» — а именно, на свадьбу Шредера в октябре – вслед за министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который ожидается в германской столице с визитом в сентябре. Каким источником руководствовался «Бильд», не известно. Видимо, эта ассоциация была навеяна посещением свадьбы австрийской министра иностранных дел накануне встречи с Меркель.
Журналу «Штерн», который известен своей любовью к светским сплетням, Шредер заявил в начале июля, что Путин на свадьбу не приедет. «Это было бы для меня чересчур большим шумом», — признался экс-канцлер, добавив, что свою супругу он уже представил «российскому другу» во время чемпионата мира в Москве. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что планов приехать на свадьбу бывшего канцлера Германии у Владимира Путина пока нет.
Герхард Шредер уже много лет подвергается в Германии критике за слишком явную близость к российскому президенту. Экс-канцлер ФРГ получает около миллиона евро за свою должность главы наблюдательного совета «Роснефти», председателя совета акционеров концерна «Северный поток», а также главы управляющего совета предприятия «Северный поток 2».
Комментарии6
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testmeter 19 августа 2018 | 18:14
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rusof_ob 19 августа 2018 | 18:19
А ведь все правильно просчитал великий гроссмейстер, теперь его старость обеспечена - то бокальчик шампанского на свадьбе выпьет, то пирожок на похоронах съест, благо теперь приглашения посыпятся, чем остальные хуже австриячки.
andreykochnev 19 августа 2018 | 18:26
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neon001 19 августа 2018 | 18:27
свадебный генерал. умеет отдыхать...
yralez 19 августа 2018 | 18:27
У него до сих пор подколенки трясутся с той еще свадьбы.
julia_dvoriki 19 августа 2018 | 18:32
в рекламе снялся, на свадьбы ездит, скоро на корпоративах будет выступать.