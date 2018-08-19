США в ближайшее время могут объявить о санкциях против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2»

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Германия совершает страшную ошибку, допуская строительство газопровода. Об этом ранее высказался американский президент Дональд Трамп.

Он также назвал Германию «заложницей» Москвы из-за крупных поставок российского газа.

Для России это может стать серьезной проблемой. Такое мнение «Эху Москвы» высказал, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Заменить доходы от сырьевой экономики России пока нечем, поэтому американские санкции могут нанести сильный ущерб нашим финансам, считает Иван Родионов.