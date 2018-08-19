США в ближайшее время могут объявить о санкциях против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2»
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Германия совершает страшную ошибку, допуская строительство газопровода. Об этом ранее высказался американский президент Дональд Трамп.
Он также назвал Германию «заложницей» Москвы из-за крупных поставок российского газа.
Для России это может стать серьезной проблемой. Такое мнение «Эху Москвы» высказал, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
Заменить доходы от сырьевой экономики России пока нечем, поэтому американские санкции могут нанести сильный ущерб нашим финансам, считает Иван Родионов.
Комментарии6
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sg97 19 августа 2018 | 18:13
Вот с куяли? Гомячки, ваши хозяева так продвигают свой сжиженный гад? О какой тогда свободе вы, пидорасы, здесь визжите???? Ублюдки лживые... Сдохнуть авм поскорее, мрази...А так будет, будет..
dsa_dsf 19 августа 2018 | 18:19
sg97: что у тебя так бомбит то? или ты акционер газпрома? всё равно тебе расиянин с этих денег ничего не светит - даже до пенсии недоживеш.
sg97 19 августа 2018 | 18:21
dsa_dsf:
Просто иди на хуй
romashka__ 19 августа 2018 | 18:15
"Северный поток - 2" - сыр в мышеловке. Германия дорого заплатит за этот сыр впоследствии.
xoxloparasha 19 августа 2018 | 18:18
romashka__: То то хохлы за этот сыр, жопу себе рвут !)))
snikkersnepper 19 августа 2018 | 18:35
Эхонько с таким болезненным остервенением намаливает эти санкции (в ленте это главная новость со вчерашнего вечера), что невольно возникают подозрения об личных инвестициях Веника в акции американских газовых компаний.
Особенно все это смотрится на фоне годовщины путча 91-го. Кто там у БД стоял за переход к рыночным отношениям?
Не, к разуму местной фауны взывать бесмысленно - им борьба с режЫмом весь разум давно отбила. Но "профессору" объясните хоть кто-нибудь, что санкции накладываются не на экспорт газа, а на его конкретный маршрут. При этом возникает интересный парадокс: как бы не была различна позиция Трампа и Меркельши, они оба сами не позволят полностью прекратить экспорт газа в Европу исключительно для того, чтобы сохранить кормящий их клиентеллу (как экономически, так и политически) украинский транзит.