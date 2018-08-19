Множество людей откликнулись на призыв школьника из Волгограда, который искал лекарство для своей матери

Благодаря социальным сетям необходимые таблетки удалось найти в короткий срок.

1 августа мать волгоградского школьника Ивана попала в реанимацию с инсультом. Врачи прописали ей лекарство «Нимотоп», тонизирующее сосуды головного мозга. Если его не принимать, у женщины может случиться смертельный инсульт. Выяснилось, что препарат был снят с продажи в России из-за истечения срока регистрации. Ребенок решил помочь своей матери и расклеил по городу написанные от руки объявления с просьбой найти лекарство.

После того, как объявление заметила и выложила в соцсети местная жительница Марина Петрухина, на просьбу откликнулись не только из Волгограда, но и из других городов и даже стран. По словам Петрухиной, к 18 августа удалось найти три упаковки таблеток из личных аптечек неравнодушных волгоградцев. Кроме того, на банковскую карту матери Ивана перечислили около 20 тысяч рублей. После этого ребенок наклеил рядом со старым объявлением листок с благодарностью.

Как сообщает портал «Медуза», благодаря вниманию СМИ к ситуации местный комитет здравоохранения пообещал найти для заболевшей женщины препараты-аналоги.