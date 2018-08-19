Множество людей откликнулись на призыв школьника из Волгограда, который искал лекарство для своей матери
Благодаря социальным сетям необходимые таблетки удалось найти в короткий срок.
1 августа мать волгоградского школьника Ивана попала в реанимацию с инсультом. Врачи прописали ей лекарство «Нимотоп», тонизирующее сосуды головного мозга. Если его не принимать, у женщины может случиться смертельный инсульт. Выяснилось, что препарат был снят с продажи в России из-за истечения срока регистрации. Ребенок решил помочь своей матери и расклеил по городу написанные от руки объявления с просьбой найти лекарство.
После того, как объявление заметила и выложила в соцсети местная жительница Марина Петрухина, на просьбу откликнулись не только из Волгограда, но и из других городов и даже стран. По словам Петрухиной, к 18 августа удалось найти три упаковки таблеток из личных аптечек неравнодушных волгоградцев. Кроме того, на банковскую карту матери Ивана перечислили около 20 тысяч рублей. После этого ребенок наклеил рядом со старым объявлением листок с благодарностью.
Как сообщает портал «Медуза», благодаря вниманию СМИ к ситуации местный комитет здравоохранения пообещал найти для заболевшей женщины препараты-аналоги.
Комментарии6
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ura_123 19 августа 2018 | 18:13
А чё там с импортозамещением,опять не заладилось?
seryj_wolk 19 августа 2018 | 18:15
Спасибо людям, откликнувшимся, но и одновременно какой позор стране, считающей себя великой, а являющейся на самом деле ничтожной! Слава богу живу в стране, где детям не нужно выпрашивать лекарства для своих родителей и платить за операции и реабилитацию. Противно читать такое.
tks 19 августа 2018 | 18:23
Ну всё, теперь парню нужно ждать визита путинских мусоров. За незаконный оборот лекарственных средств.
m_anuchin 19 августа 2018 | 18:28
Народ не власть, он - милосерден!
antchr 19 августа 2018 | 18:30
Удивительно: у препарата есть аналоги, в т.ч. импортные. Аналоги есть в аптеках. То, что люди помогли мальчику - это славно; а то, что врачи выписали лекарство, которого не может быть в аптеках (при наличии качественного аналога) - это повод для "разбора полетов"..
nns33 19 августа 2018 | 18:32
По ТВ сегодня показали и мальчика и маму,рассказали о том,что случилось. Ребёнок совсем маленький,лет 10. От страха потерять маму,обратился к людям,расклеив объявления на столбах. Врачи выписали лекарство,понимая,что нет. Неравнодушные люди откликнулись. Когда информация появилась в СМИ,чиновники зашевелились,пообещали аналог. Разве должно так быть,разве это нормально?