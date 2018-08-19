Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова госпитализировали на пятый день сухой голодовки
Об этом «Эху Москвы» сообщила супруга политика Анастасия Удальцова.
Сергея Удальцова задержали 14 августа за нарушение правил проведения митинга 28 июля. Ему назначили 30 суток административного ареста.
Комментарии4
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olban82 19 августа 2018 | 18:19
Слабак. Настоящие герои голодают как минимум 90 дней.
vezdehod 19 августа 2018 | 18:37
olban82:
Слабак. Настоящие герои голодают как минимум 90 дней.
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Научился косить на Зоне - в лазарете лучше кормят.
stas12006 19 августа 2018 | 18:30
морить себя голодом , что бы навредить своим врагам - по-моему это маразм.
поддерживаю Сенцова и Удальцова , но не поддерживаю маразм.
ramun 19 августа 2018 | 18:35
Чистка политической поляны на России продвигается успошно