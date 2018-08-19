Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев написал письмо из московского СИЗО №3
Документ с просьбой о помощи опубликовал медиа-портал «ОВД-Инфо». Это письмо может помочь заключенному, сказала «Эху Москвы» член движения «Мемориал» Алла Фролова.
В письме Полетаев говорит, что в «Новое величие» проник провокатор и подстрекатель. Он хотел сделать обычных людей боевиками. Полетаев отмечает, что провокатор обучал их «идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать».
Комментарии3
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vincenttt 19 августа 2018 | 18:18
Вот так вот этот доверчивый и не совсем умный парень всей своей кожей и своим здоровьем прочувствовал что значит проживать в гэбистко-мусорской рашке приблатнённого гопника из питерской подворотни и пытаться хоть как-то бороться с этим гопником и с его стадом холуйни!...гопника, укравшего достойную человеческую жизнь и у него и у всего населения РФ!....Держись, Дмитрий и борись!.
xoxloparasha 19 августа 2018 | 18:24
vincenttt: Ты дурак !? Твои переживания ему до лампочки , тебе же ясно написали что ему деньги нужны !
vincenttt 19 августа 2018 | 18:35
xoxloparasha: Слышь, гидроцефал это что за блевотина и зачем она мне, спрашивается а, вошь тупорылая?!...Займись своей обратной перистальтикой, тля говнистая, займись, а то неровен час захлебнёшься в собственном-то дерьме, захлебнёшься!))