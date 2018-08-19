Временную дорогу к участку, на котором планируют построить мусоросжигательный завод, активисты расписали лозунгами
Временную дорогу к участку, на котором планируют построить Воскресенский мусоросжигательный завод, протестующие активисты расписали лозунгами. Среди них – «Нет МСЖ – нет исчадию ада!», «Привез кирпич? Убил ребенка!» и «Везу смерть». Таким образом люди попытались достучаться до тех, кто обслуживает объект, — рассказал «Эху Москвы» член инициативной группы жителей Воскресенского района Алексей Холкин.
Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член инициативной группы жителей Алексей Холкин.
«Рядом с деревней Свистягино Воскресенского района планируется построить мусоросжигательный завод мощностью более 700 тысяч тонн отходов в год. Местные жители против этого строительства и долгое время ведут борьбу с ним всеми законными путями — организуют митинги, сходы, собирают подписи», — рассказал он.
А.Холкин отметил, что кроме того, жители обратились в суд с целью истребовать документацию на это предприятие. «Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается. Мы опасаемся выброса крайне опасных канцерогенных веществ», — подчеркнул он.
А.Холкин добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других населенных пунктов.
Жителей уверяют, что завод будет построен по самым современным стандартам, но никакой подтверждающей документации предоставлено не было, — добавил Алексей Холкин.
Комментарии5
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perestarok 19 августа 2018 | 18:10
"Временную дорогу к участку, на котором планируют построить мусоросжигательный завод, активисты расписали лозунгами"
Ну вот и приехали! Протестовали против мусорных полигонов, теперь протестуем против мусоросжигательных заводов, а потом будем протестовать против мусороперерабатывающих заводов. Выход один: каждый должен съедать свой мусор.
tks 19 августа 2018 | 18:21
perestarok: Не передёргивайте - речь тут идёт именно о мусоросжигательном заводе.
А вы съедаете свой мусор? И как? Вкусно? ;)))
ka_mate 19 августа 2018 | 18:16
Как же они жить то хотят .
Даже протестуют!
Непривычно всё это, неужели без западных спецслужб обошлось?
tks 19 августа 2018 | 18:19
Почему мусоросжигательный, а не мусороперерабатывающий?
Не потому ли, что Чайкинские отпрыски купили по бросовым ценам мусоросжигательные заводы "Хитачи" в Японии, и теперь их "пристраивают"?
neon001 19 августа 2018 | 18:21
потрачено. ждите завод.