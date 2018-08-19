"Временную дорогу к участку, на котором планируют построить мусоросжигательный завод, активисты расписали лозунгами"

Временную дорогу к участку, на котором планируют построить Воскресенский мусоросжигательный завод, протестующие активисты расписали лозунгами. Среди них – «Нет МСЖ – нет исчадию ада!», «Привез кирпич? Убил ребенка!» и «Везу смерть». Таким образом люди попытались достучаться до тех, кто обслуживает объект, — рассказал «Эху Москвы» член инициативной группы жителей Воскресенского района Алексей Холкин.

Жители Воскресенска выступают против строительства мусоросжигательного завода и полигона для твердых бытовых отходов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член инициативной группы жителей Алексей Холкин.

«Рядом с деревней Свистягино Воскресенского района планируется построить мусоросжигательный завод мощностью более 700 тысяч тонн отходов в год. Местные жители против этого строительства и долгое время ведут борьбу с ним всеми законными путями — организуют митинги, сходы, собирают подписи», — рассказал он.

А.Холкин отметил, что кроме того, жители обратились в суд с целью истребовать документацию на это предприятие. «Нас убеждают, что это современный завод, как в Швейцарии или Японии, но пока документов мы не видели. А мнение людей вообще не учитывается. Мы опасаемся выброса крайне опасных канцерогенных веществ», — подчеркнул он.

А.Холкин добавил, что согласно исследованию Гринпис, радиус загрязнения составляет 24 километра. В этом случае, в зону попадает не только весь Воскресенск, но и ряд других населенных пунктов.

Жителей уверяют, что завод будет построен по самым современным стандартам, но никакой подтверждающей документации предоставлено не было, — добавил Алексей Холкин.