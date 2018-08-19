Жена находящегося в СИЗО главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна опасается за его жизнь

Принудительная отправка на медицинское обследование главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, находящегося в СИЗО «Лефортово», может быть опасна для его жизни. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» жена арестованного Юлия Шестун.

Она отметила, что Шестун, обвиняемый в превышении должностных полномочий, третью неделю держит голодовку в СИЗО. В частности, он требует ежедневного допуска адвокатов, изменения меры пресечения и допуска до участия в выборах главы Серпуховского района 9 сентября.

Ю.Шестун напомнила, что до голодовки Шестуна его адвокаты и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращались к руководству ФСИН с просьбой о переводе обвиняемого в больницу на обследование, но в удовлетворении ходатайства было отказано.

«Теперь, на 21-ый день голодовки, они решили это сделать, хотя адвокаты отозвали ходатайство, так как процедура может нанести вред здоровью. Он сейчас не в том состоянии, чтобы проводить сложное обследование, в которое входит коронарография. В ослабленном состоянии это представляет угрозу для жизни», — подчеркнула Ю.Шестун.

Она добавила, что за три недели голодовки Шестун потерял более 13кг. Члены ОНК попросили отвезти его в больницу на лечение, однако руководство СИЗО не считает это необходимым.

Ю.Шестун также сообщила, что в понедельник и во вторник будет пытаться попасть на прием к начальнику СИЗО «Лефортово», чтобы выяснить местонахождение мужа, которого могут увезти на обследование.