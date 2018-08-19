Народный артист СССР Юрий Башмет призвал сохранить Дом звукозаписи на Малой Никитской в Москве

Народный артист СССР, худрук и главный дирижер государственного симфонического оркестра Юрий Башмет призвал сохранить Дом звукозаписи на Малой Никитской в Москве. ВГТРК передает это здание издательству «Известия». Против этого выступил Союз композиторов России, который направил письма президенту Путину, вице-премьеру Голодец, министру культуры Мединскому.

Это абсолютно уникальное здание, обладающее двумя большими студиями, где проходят репетиции ведущих симфонических оркестров Москвы, и на протяжении десятилетий ведутся записи известнейших коллективов и солистов, — отметил Башмет в интервью ТАСС. Мы надеемся, что разум возобладает, — добавил он.