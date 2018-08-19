В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который устроил стрельбу на набережной в Петроградском районе
Об этом сообщается на сайте местного управления МВД. Как сообщается, инцидент произошел накануне. 49-летнего мужчину задержали на месте происшествия. У него изъяли травматический пистолет. Пострадал ли кто-то во время стрельбы, не уточняется.
Комментарии3
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aleksandr39 19 августа 2018 | 17:34
Это был ополченец ,который пытался начать процесс образования СПНР ( Санкт Петербургская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
xoxloparasha 19 августа 2018 | 17:39
aleksandr39: Да не , это местный дурак с Эхо ! Да вы и сами его знаете ,Михаил из Санкт Петербурга ,рыволюцию начал делать ,в царя стрелял ! Вы кстати когда санитары отвернутся , сбегайте в соседнюю палату ,посмотрите на месте ли он !)
tag188 19 августа 2018 | 18:03
Как хорошо, что Путин нас навсегда вытащил из ужасных 90х...