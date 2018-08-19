Тегеран обвиняет США в подготовке свержения власти в Иране
Глава иранского МИДа заявил, что в составе Госдепа появилась некая «группа действий», которая должна будет совершить в стране государственный переворот. Об этом Мохаммад Джавад Зариф написал в своем Твиттере. Он напомнил, что в 1953 году спецслужбы США и Великобритании помогли свергнуть в Иране правительства Мохаммеда Мосаддыка.
На этой неделе о создании в США «Группы действий Ирана» заявил глава Госдепа Майк Помпео. По его словам, она будет заниматься координацией давления на Иран после выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
koshkaedu 19 августа 2018 | 17:42
А чем занимаются иранские группы действий, например, в Йемене, в Сирии?
dataan 19 августа 2018 | 17:43
Эта некая «группа действий» уже давно в госдепе працюе.
Ничего у них больше не получится. Не будет больше повторения Ливии, Югославии, Ирака
neon001 19 августа 2018 | 17:47
dataan: если из-за этого цены на нефть поднимутся, то все получится. ну или другой вариант - ты лично записываешься в военкомат и идешь воевать с гнилыми пендосами, исполнять интернациональный долг.
don_ballon 19 августа 2018 | 17:53
dataan: Зачем повторять в Ливии? Тиран свергнут, лопата в его жопе впечатлила и других. Югославии давно нет, бывшие её республики хором вступают в НАТО и ЕС. У Ирака вырваны клыки, фашист Хуссейн повешен. Всё по очереди. Следующие Иран и КНДР. Куба уже новую конституцию принимает, ни хрена не коммунистическую. В Украине тоже свергнут вор, коррупционер и предатель. Тюрьма его терпеливо дожидается. Асад сидит на российских штыках, но это ненадёжно и ненадолго. Потом и ваш Вождюк своего дождётся... Прогресс не остановишь дедовскими методами.
perestarok 19 августа 2018 | 18:14
don_ballon: "Зачем повторять в Ливии? Тиран свергнут, лопата в его жопе впечатлила и других. Югославии давно нет, бывшие её республики хором вступают в НАТО и ЕС. У Ирака вырваны клыки, фашист Хуссейн повешен."
Издержки этого: В Европе прибавилось 3-4 миллиона беженцев, которые осели нахлебниками на европейцев навечно.
neon001 19 августа 2018 | 17:44
эта штуковина всегда работает! проверено на дураках и терпилах десятилетиями, если не веками.
tag188 19 августа 2018 | 17:54
Значит власти в Иране доуправлялись до катастрофы, и сами это отлично понимают. Только вот что у иранских аятолл, что у венесуэльских Мадур, что у прочих "великих геополитиков" в их собственных ошибках виноваты не они сами, а конечно США.
malorus_kiev150 19 августа 2018 | 17:58
сша в 1970-х чё-то там пытались на слабо взять СССР с нейтронной бомбой. Да обосрались в итоге. Тю.
alxab 19 августа 2018 | 18:07
malorus_kiev150:
сша в 1970-х чё-то там пытались на слабо взять СССР с нейтронной бомбой. Да обосрались в итоге.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"В итоге" обосрался как раз СССР.
ac_dc 19 августа 2018 | 18:09
malorus_kiev150:
Во, дятел!
perestarok 19 августа 2018 | 18:18
ac_dc: "Во, дятел!"
какая у Вас интересная подпись.
anemon 19 августа 2018 | 18:09
malorus_kiev150: СССР обосрался полутора десятком лет позднее.
bmrt 19 августа 2018 | 18:00
Муслимы, зачем и кому их приличных стран вы нужны?
perestarok 19 августа 2018 | 18:12
"Тегеран обвиняет США в подготовке свержения власти в Иране"
Не может быть! США никогда не вмешивались во внутренние дела других стран. Поклёп на США!