Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки
Как сообщили ТАСС в ОНК, Удальцова осмотрел врач, измерил давление и взял экспресс-анализ крови на сахар. Сам активист жаловался на боли в почках. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митинга. Координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку в знак протеста против пенсионной реформы.
Комментарии4
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sg97 19 августа 2018 | 17:37
Слабак. Скакол сто дней не жрет..
dataan 19 августа 2018 | 17:46
Серега просто не умеет голодать. Не по той диете идет. У Сенца надо было пару уроков взять.
tttyyy 19 августа 2018 | 17:48
sg97: а Надька Савченко и того больше якобы не жрала, зато потом после голодухи вышла с такой отъевшейся рожей.
pusivrot 19 августа 2018 | 17:46
Негодяй голодавал, сейчас его оденут и будет он одетодавать.