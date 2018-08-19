Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки

Как сообщили ТАСС в ОНК, Удальцова осмотрел врач, измерил давление и взял экспресс-анализ крови на сахар. Сам активист жаловался на боли в почках. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митинга. Координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку в знак протеста против пенсионной реформы.