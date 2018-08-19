Фигурант дела «Новое величие» Дмитрий Полетаев написал письмо с просьбой о помощи
Его опубликовал портал «ОВД-Инфо». Он пишет, что стал жертвой провокатора и подстрекателя, который цинично внедрился в группу с целью сделать обычных людей боевиками. Полетаев говорит, что нуждается в любой поддержке – и моральной, и финансовой – и просит содействовать в его освобождении. Сейчас кроме Полетаева в СИЗО остаются еще трое фигурантов дела «Новое величие». Анну Павликову и Марию Дубовик 16 августа перевели из СИЗО под домашний арест.
Комментарии9
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xoxloparasha 19 августа 2018 | 17:34
Максимальный репост !
Только на Эхо ,текст письма пока кровавый рыжим не удалил !
Извините, пожалуйста вам,
Поможите, люди добрые!
Сами мы не местные,
Голодаем и скитаемся.
Приехали на лечение -
Украли все документи.
На вокзалах, пожалуйста вам,
Не хватает разместиться.
На перроне дедушка лежит
С рахитом и плоскостопием.
Извините, что мы к вам
За поможением обращаемся.
Не прогневайтесь, трудовой народ.
Счастья вам. Извините за это обращение.
Здоровья вам и счастья.
Поможите просим.
Ваша земля - ваша семья.
Поможите, чем сумеете.
patrikk_1 19 августа 2018 | 17:54
Полетаев говорит, что нуждается в любой поддержке – и моральной, и финансовой – и просит содействовать в его освобождении...
Надо было Диме написать что он маленький обманутый гей, борец с коррупцией и будущий театральный критик или журналист-расследователь.
zztop1960 19 августа 2018 | 17:37
Отупение российского народа , от ТВ пропаганды, приобретает катастрофические масштабы . Уже почти КНДР
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=F8cx8kySx9w
cattt 19 августа 2018 | 18:24
zztop1960: Жалко парнишку, а мог бы хорошее дело сделать.
tttyyy 19 августа 2018 | 17:51
Очередной безусый маменькин сынок, как выкобеливаться так храбрости на целую дивизию, а чуть поприжали, уже бежит плакаться под мамкин подол.
abuvgrobu 19 августа 2018 | 17:57
Он пишет, что стал жертвой провокатора и подстрекателя, который цинично внедрился в группу с целью сделать обычных людей боевиками.
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Ага.. Аманули глупенького тридцатилетнего долбака, сказали, что с зайчиками играться будут, а сами стрелять обучали, про революцию говорили.. А они что ? А они ничего. Они просто погулять вышли, воздухом, мля, подышать..
vincenttt 19 августа 2018 | 17:57
Парень всей своей кожей и своим здоровьем прочувствовал что значит проживать в гэбистко-мусорской рашке приблатнённого гопника из питерской подворотни!...гопника, укравшего достойную человеческую жизнь и у него и у всего населения РФ!....Держись, Дмитрий и борись!.
ruthenocene 19 августа 2018 | 18:05
Да ладно, чувак, отвяжись, какая тебе помощь! Хто ты такой?! Не мешай общественности пить шампанское! Общественность же Маршем матерей растоптала кровавый режим; Павликова и Дубовик - на свободе, ура!
А то, что в сизо сидят и другие, то, что Павликова и Дубовик ни хрена не на свободе, а под домашним арестом, и срок им светит такой же, как и раньше - это мелочи жизни. Мы же закидали чекистов плюшевыми мишками - имеем право расслабиться!
stakanoff 19 августа 2018 | 18:05
"Не виноватая я! Он сам пришел!" LOL!