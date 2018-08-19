Группа Pussy Riot получила специальный приз театрального фестиваля Fringe в Шотландии
Это награда шотландской газеты Herald. Ее удостоился спектакль, поставленной по книге одной из участниц группы, Марии Алехиной. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий на церемонии награждения призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, — сообщает Радио Свобода. в начале августа Марию Алехину не выпустили из России в Великобританию. Ее задержали в аэропорту Домодедово. Однако впоследствии она все-таки смогла покинуть Россию: на машине пересекла границу с Беларусью, доехала до Литвы, откуда выехала в Великобританию.
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