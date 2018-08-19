Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Путин снова собирается в Германию. На этот раз – на свадьбу бывшего канцлера Герхарда Шредера. Пока таких планов нет, разговоров не было, — сказал Песков. Ранее немецкая газета Бильд писала о том, что путин может приехать в Берлин 5 октября. В этот день состоится свадьба 74-летнего бывшего канцлера и 49-летней переводчицы из Южной Кореи. Герхард Шредер уже был женат четыре раза.