США в ближайшее время могут объявить о санкциях против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2»
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Для России это может стать серьезной проблемой. Такое мнение «Эху Москвы» высказал, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.
Заменить доходы от сырьевой экономики России пока нечем, поэтому американские санкции могут нанести сильный ущерб нашим финансам, считает Иван Родионов.
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