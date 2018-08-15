США в ближайшее время могут объявить о санкциях против компаний — участниц проекта «Северный поток — 2»

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Для России это может стать серьезной проблемой. Такое мнение «Эху Москвы» высказал, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Заменить доходы от сырьевой экономики России пока нечем, поэтому американские санкции могут нанести сильный ущерб нашим финансам, считает Иван Родионов.