Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках
Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Меру пресечения суд назначит обвиняемым завтра.
Ранее в ведомстве рассказали, что все задержанные дают признательные показания. О задержании проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин.
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