Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках

Замгендира ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных задержали по делу о взятках. Об этом рассказала представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Меру пресечения суд назначит обвиняемым завтра.

Ранее в ведомстве рассказали, что все задержанные дают признательные показания. О задержании проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин.