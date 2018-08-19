Народный артист СССР Юрий Башмет призвал сохранить Дом звукозаписи на Малой Никитской в Москве
Народный артист СССР, худрук и главный дирижер государственного симфонического оркестра Юрий Башмет призвал сохранить Дом звукозаписи на Малой Никитской в Москве. ВГТРК передает это здание издательству «Известия». Против этого выступил Союз композиторов России, который направил письма президенту Путину, вице-премьеру Голодец, министру культуры Мединскому. Это абсолютно уникальное здание, обладающее двумя большими студиями, где проходят репетиции ведущих симфонических оркестров Москвы, и на протяжении десятилетий ведутся записи известнейших коллективов и солистов, — отметил Башмет в интервью ТАСС. Мы надеемся, что разум возобладает, — добавил он.
Комментарии3
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tks 19 августа 2018 | 16:36
Да плевать пропагандонам на какую-то бесполезную музыку!
danko1 19 августа 2018 | 16:41
tks: Как можно сравнить при развитом путинизме Башмета с Кабаевой, которой Путин несколько лет назад издательский дом Известия подарил?
zemljanka 19 августа 2018 | 16:45
"Несчастью верная сестра
Надежда в мрачнлм подземелье..."
А.С. Пушкин