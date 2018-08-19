Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев написал письмо из московского СИЗО №3

Документ с просьбой о помощи опубликовал медиа-портал «ОВД-Инфо». Это письмо может помочь заключенному, сказала «Эху Москвы» член движения «Мемориал» Алла Фролова.

В письме Полетаев говорит, что в «Новое величие» проник провокатор и подстрекатель. Благодаря ему целью группы стало сделать обычных людей боевиками. Полетаев отмечает, что провокатор обучал их «идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать».