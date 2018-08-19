Обвиняемый по делу «Нового величия» Дмитрий Полетаев написал письмо из московского СИЗО №3
Документ с просьбой о помощи опубликовал медиа-портал «ОВД-Инфо». Это письмо может помочь заключенному, сказала «Эху Москвы» член движения «Мемориал» Алла Фролова.
В письме Полетаев говорит, что в «Новое величие» проник провокатор и подстрекатель. Благодаря ему целью группы стало сделать обычных людей боевиками. Полетаев отмечает, что провокатор обучал их «идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать».
Комментарии5
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danko_vaflistka 19 августа 2018 | 16:44
Свободу пидарасу Полетаеву, свободу вафлисту Полетаеву)))))
diximania1948 19 августа 2018 | 16:47
danko_vaflistka: Обострение?
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 16:56
diximania1948: Ну я не могу знать, что у тебя обострение или отупение!
Свободу пидарасу Полетаеву, свободу вафлисту Полетаеву)))))
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:48
Полетаев отмечает, что провокатор обучал их «идеалистическим мировоззрениям, с которыми ими можно было манипулировать
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Ага.. Аманули глупенького тридцатилдетнего долбака, сказали, что с зайчиками играться будут, а сами стрелять обучали, про революцию говорили.. А они что ? А они ничего. Они просто погулять вышли, воздухом, мля, подышать..
vincenttt 19 августа 2018 | 17:00
Парень всей своей кожей и своим здоровьем прочувствовал что значит проживать в гэбистко-мусорской рашке приблатнённого гопника из питерской подворотни!...гопника, укравшего достойную человеческую жизнь и у него и у всего населения РФ!....Держись, Дмитрий!...