Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки. Как сообщили ТАСС в ОНК, Удальцова осмотрел врач, измерил давление и взял экспресс-анализ крови на сахар. Сам активист жаловался на боли в почках. Сергей Удальцов был арестован 14 августа на 30 суток за повторное нарушение, допущенное при организации митинга. Координатор «Левого фронта» объявил сухую голодовку в знак протеста против пенсионной реформы.
Комментарии5
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stas12006 19 августа 2018 | 16:32
морить себя голодом , что бы навредить своим врагам - по-моему это маразм.
поддерживаю Сенцова и Удальцова , но не поддерживаю маразм.
buzukin1908 19 августа 2018 | 16:42
А может и хрен с ним - пусть последует дорогой ирландских террористов с разрешения Маргарет Тэтчер. Да и хомячкам будет из кого иконку сговнякать, будут на его светлый образ бить поклоны.
И вот што интересно - ни коммунисты, ни кандидат в мэры, ни пламенный мордобоец Макс как воды в рот набрали - никому и нахер не нужен отсидевший левачок Серега. Шлак...
nelibermot20 19 августа 2018 | 16:59
Не надо обманывать, за Удальцова выступают левые, в т.ч. и кандидат в мэры и Прилепин:
Что характерно: задержали Удальцова, Удальцов объявил голодовку. Задержали по надуманному поводу, и что наши прогрессивные СМИ? Да ничего. И что прогрессивные блогеры? Да ничего.
Удальцов - неправильный задержанный, выступает за какие-то там социальные гарантии, он, к тому же, поддерживает крымнаш, Донбасс наш, на фиг он нужен такой.
Вот если бы наоборот, тогда бы даже Антон Долин пост написал. Впрочем, Удальцов кино не снимает, в кино не снимается. Корпоративной солидарности нет по его поводу. Сиди, Серёга, свободу Сенцову! (Захар Прилепин)
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:51
Оппозиция в России уникальна, она состоит из уголовников и русофобов-предателей, щедро разбавленных проплаченой навальновской школотой и болотными хомячками. Интересно, а на что эта статистическая погрешность расчитывает в итоге, дорваться до власти, получить гринкарту за дела свои или повиснуть на фонаре, когда закончится время доброго Вовы?
agamasat 19 августа 2018 | 16:57
abuvgrobu: такое может возникнуть только в воспаленном мозгу мерзавца и последнего подлеца.