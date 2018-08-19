СК задержал замглавы корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двоих его подчиненных

Следственный комитет задержал замглавы корпорации «Энергия» Алексея Белобородова и двоих его подчиненных. Их подозревают в получении взяток. Мера пресечения будет определена завтра на заседании суда, — об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Ранее в ведомстве рассказали, что все задержанные дают признательные показания. О задержании проинформирован гендиректор космической корпорации Дмитрий Рогозин.