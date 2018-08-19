В Кремле сообщили, что планов приехать на свадьбу Герхарда Шредера у Владимира Путина пока нет
Политики не говорили на эту тему, сказал РИА пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее немецкая газета Бильд написала, что Путин может приехать в октябре на свадьбу бывшего немецкого канцлера, который сейчас возглавляет совет директоров Роснефти и переводчицы из Южной Кореи Ким Сон Ён.
Накануне президент России приехал на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль.
Комментарии28
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danko1 19 августа 2018 | 16:10
Роль свадебного шута для Путина больше подходит, чем роль президента.
Да и приглашают его теперь в качестве гостя основном националисты и воры, а остальные только на ковер вызывают.
Даже за одним столом сидеть с ним брезгуют.
tvitov66 19 августа 2018 | 16:20
danko1: без ансамБЛЯ наш нацЛидер отказывается - а то подумают что он один ...ля
vilingrad 19 августа 2018 | 16:53
tvitov66: Старперы Европы, объединяйтесь! Шредер уже на пятый раз двинул. Что-то с Вовой не так...
danko1 19 августа 2018 | 16:59
vilingrad: Так этот семейный тиран, как его в Дрездене звали за издевательства над женой, теперь на России женат и её тиранит.
В России все правители тираны, Грозный, Ленин, Сталин, Путин или убивали своих жен, или просто издевались над ними.
Путин вообще свою бывшую жену Людмилу отдал под присмотр гэбэшника Очеретного, к тому же голубого.
novirusich 19 августа 2018 | 16:10
А чо, превращение в свадебного генерала для него самое то.
Будет ездить по свадьбам и зарабатывать. да хоть поест по-человечески.
А то все черная икра, да черная икра. Обрыдла уже.
satttana_perrrkele 19 августа 2018 | 16:26
novirusich: ничего не только черная: на завтрак предпочитает пельмени с перепелками, обедает глухарем, ну там от попов творожек с медочком (говорят, после оставки Лужка - проверки меда стали еще более тщательными).
Путин - эстет. Потому и презирал плебея Абаму, который просто так мог сорваться, из кабинета и, без охраны, заявиться в столовую откушать гамбургеров, таких же, какие продают всем гражданам
kokapu 19 августа 2018 | 16:32
satttana_perrrkele: Путин - эстет. Потому и презирал плебея Абаму, который просто так мог сорваться, из кабинета и, без охраны, заявиться в столовую откушать гамбургеров, таких же, какие продают всем гражданам
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Путин скорее сноб. А снобизм свойственен именно плебеям.
danko1 19 августа 2018 | 16:35
kokapu: Путин - вор и гопник из подворотни, который себя царем возомнил, но подворотня из него отовсюду лезет.
briks 19 августа 2018 | 16:11
А почем нынче свадебный генерал ? А то у меня внучка на быданье .. Немешало бы приценится :)
tv_victim 19 августа 2018 | 16:12
briks: Лучше уж грамматику подтяни, юморист, мля, недоделанный....
briks 19 августа 2018 | 16:41
tv_victim: איר טאָן ניט וויסן וואָס צו טאָן :)
kokapu 19 августа 2018 | 16:34
briks: Пригласите. Может нашему клопу на Вашей свадьбе, по исконно русской традиции, хотя бы морду набьют...
ura_123 19 августа 2018 | 16:13
Женитьба Шрёдера)))) О душе пора подумать,а не о молодой переводчице...
aleksei123m 19 августа 2018 | 16:13
А зря...
Установили бы таксу, хоть какая-то польза была стране.
ugas 19 августа 2018 | 16:14
Конечно, пусть и к Шредеру съездит - неплохая прибавка к пенсии.
zztop1960 19 августа 2018 | 16:34
ugas: Путин как экзотика , типа как цыгане с медведем
askol2016 19 августа 2018 | 16:20
А куда он денется, этот свадебный подполковник? К другу Геше - и не приехать? Вместе пиво пили так, что дачу путинскую спалили, вместе темными газовыми делишками занимаются... Только казачьим хором здесь дело не ограничится, полстраны будет задействовано
oneoretwo 19 августа 2018 | 16:21
...планов приехать на свадьбу Герхарда Шредера ... пока нет
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...поедет... а куда деваться ? к тому времени австрийская санкционка уже кончится...
germanorum 19 августа 2018 | 16:23
Если Песков заявляет: президент занят важными делами, читай: выбирает, к кому бы еще на свадьбу сгонять
aleks50 Алексей Клубников 19 августа 2018 | 16:24
Трамп бы до такого не опустился. Он хоть и странный, но не свадебный генерал. Да и крепостных танцоров не имеет.
equus 19 августа 2018 | 16:25
Свадебный полковник.
;-))
severnaj 19 августа 2018 | 16:26
Опять этот старикан Шредер женится ! Да, мужик с деньгами возраста не имеет- всегда востребован :-))
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:30
Стоило ли создавать прецедент, чтобы потом каждый отказ от приглашения расценивался , как неуважение...
Ну, не царское это дело ...По свадьбам шастать...
zztop1960 19 августа 2018 | 16:31
В загул ушёл нацлидер , а вроде не бухал.
eduard53 19 августа 2018 | 16:31
Вестимо, давняя мечта исполнилась - подработка на корпоративах ...
vinsentvangog2 19 августа 2018 | 16:32
Если так дела пойдут и дальше ,то нужно будет открывать и возглавить ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО " СВАДЬБА ДРУЗЕЙ " ,пусть будет , только подарки ДРУЗЬЯМ не из ЗАКРОМОВ РОДИНЫ , а за свой СЧЁТ ...
salut__521 19 августа 2018 | 16:40
Свадебный фюрер - новое направление в свадьбогенеральщине...
lager23 19 августа 2018 | 16:48
Герхард, вы говорящую обезьяну на свадьбу заказывали, так она у нас есть!