В Кремле сообщили, что планов приехать на свадьбу Герхарда Шредера у Владимира Путина пока нет

Политики не говорили на эту тему, сказал РИА пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее немецкая газета Бильд написала, что Путин может приехать в октябре на свадьбу бывшего немецкого канцлера, который сейчас возглавляет совет директоров Роснефти и переводчицы из Южной Кореи Ким Сон Ён.

Накануне президент России приехал на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль.