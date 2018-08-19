Улицы Киева оказались затопленными из-за сильных ливней

Как сообщает агентство УНИАН, пострадали торговые центры и подземные стоянки. По словам очевидцев, в одном из паркингов воды было по шею. На одной из улиц водителям пришлось оставить свои автомобили на дороге и выбраться на крыши. На некоторых опубликованных фотографиях вода доходит до стекол машин. Синоптики предупреждают, что сегодня в Киеве ожидается новая гроза.