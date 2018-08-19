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16:04, 19 августа 2018

Улицы Киева оказались затопленными из-за сильных ливней

Как сообщает агентство УНИАН, пострадали торговые центры и подземные стоянки. По словам очевидцев, в одном из паркингов воды было по шею. На одной из улиц водителям пришлось оставить свои автомобили на дороге и выбраться на крыши. На некоторых опубликованных фотографиях вода доходит до стекол машин. Синоптики предупреждают, что сегодня в Киеве ожидается новая гроза.

Комментарии

19

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parasuk_ 19 августа 2018 | 16:08

Радостные хохлы с мылом и мочалками вышли на улицы своей столицы. Когда еще пересичным выпадет шанс помыться бесплатно :)

oldfashy 19 августа 2018 | 16:14

parasuk_: так холодно а газа нет чтобы воду нагреть

parasuk_ 19 августа 2018 | 16:24

oldfashy: Холодно, зато бесплатно. Впрочем, мэр столицы незалежной окраины вроде придумал какой-то налог на дождь

gonduras_on_colyma 19 августа 2018 | 16:44

oldfashy: parasuk_: Портянки немытые, это всё вам видно из-под забора в Усть-Матюганске?
Я в том районе работаю, так что захлопните ваши канализационные люки, уже вонь идёт по Эху.
В ночь на четверг (сегодня воскресенье, если кто забыл) в районе Крещатика за 20 минут выпала месячная норма осадков.
Случай беспрецедентный за последние сто лет.
Ливень сопровождался штормом (по городу 200 деревьев выкорчевало), грозой и градом.
Крещатик находится в небольшом ущелье, называется Хрэщатый яр (транслитерация для пацаков).
Буря посбивала листья и мелкие ветки с деревьев, это всё пошло вниз и забило ливнёвку. Почва в том месте - чернозём с песчаником, т.е. легко вымывается водой, и это в виде грязи тоже пошло в ту же ливнёвку.
Ясень пень, при забитых ливневых стоках на половину Крещатика образовалось озеро, которое начало расходится по всем щелям, включая все подземки.
И да, путирасты, вам рассказать о регулярных подобных случаях в Москве?

parasuk_ 19 августа 2018 | 16:51

gonduras_on_colyma: Хохолик, иди лучше помойся, пока есть возможность бесплатно. Кстати, все сходятся во мнении, что от столицы незалежной окраины последние 2-3 года воняет как от цыганского табора :)

gonduras_on_colyma 19 августа 2018 | 17:02

parasuk_: Пара сук, кто бы ещё говорил о гигиене, как не представитель народа, легендарного в своей лени, }|{опорукости и пьянстве?
С такой жизнью и мыться некогда.
Так что не надо свой родной геморрой на чужие здоровые задницы вешать.
Что до вони - каждую неделю есть новости об очередном выхолопе сероводорода в Москве.
Про подмосковные свалки и вонь от них не знает только тупой и шизоидный - у тебя есть выбор.
А ты что, этого всего и не знал, убогий?
ЗЫ. Валежник уже собираешь или пересидент ещё не разрешает?
Или всё твоё образование началось и закончилось на медотичках вашего тролльчатника?

bobiksdoh 19 августа 2018 | 16:51

gonduras_on_colyma: ох и врешь ты. Может еще скажешь, что бабок с монтажной пеной не насилуете и детям плюшевых гитлеров не раздаете. От самых честный расейских сми ничего не скроешь!

danko_vaflistka 19 августа 2018 | 16:53

gonduras_on_colyma: ... ты когда сосёшь не кусай сильно, а то моей головке больно. А в общем ты молодец - сосёшь лучше всех в своей округе!

eniro 19 августа 2018 | 16:21

parasuk_:- Слышь, parasuk_, ты пишешь совершенно дебильные сочинения! - Гыыы…

danko_vaflistka 19 августа 2018 | 16:38

eniro: С лёгким паром каклуша! Поактивней три гениталии, чтобы всех мантавошек вымыл, и жопу три усердно, а то говнища скопил немерено!

gonduras_on_colyma 19 августа 2018 | 16:50

danko_vaflistka: О, Свинжа проснулся после вчерашнего и опять неосторожно опохмелился.
Слышь, гуаноед, лучше бросай клаву и иди досыпай, не позорь поварский тролльчатник.

danko_vaflistka 19 августа 2018 | 17:04

gonduras_on_colyma: Ну всё равно сосёшь ты класно, но только не заглатывай головку сильно, можешь захлебнутся!

bobiksdoh 19 августа 2018 | 16:23

parasuk_: так ихтамнет. Они же все вымерзли в 14,15,16,17 и частично в 18 годах.

parasuk_ 19 августа 2018 | 16:33

bobiksdoh: С чего им вымерзать? Пока на украинде есть кизяк хитрый хохол не замерзнет и не проголодается.

bobiksdoh 19 августа 2018 | 16:47

parasuk_: так без вашего газа нет же жизни на земле. Все вымерзли, а кто не вымерз, тот с голоду умер, потому что хватит рассеянам кормить ленивых хахлов. Омтались только биндеровцы, которые питаются снегирями.

parasuk_ 19 августа 2018 | 16:56

bobiksdoh: Да не, живут пока. Караваны с кизяком регулярно приходят в столицу незалежной окраины.

estamp 19 августа 2018 | 16:14

Улицы Киева оказались затопленными из-за сильных ливней
---
Опять? Путин, прекрати! Аиерика, введи санкции!

(комментарий скрыт)

eniro 19 августа 2018 | 16:54

Иногда смотрю на эту писанину и думаю: "Сколько же надо платить им,за подобные опусы? Или они натуральные? Ну, невозможно же быть такими дебилами по доброй воле. "

parasuk_ 19 августа 2018 | 16:58

eniro: Да вы не думайте, у вас все равно это плохо получается. Не для того, видимо, вас господь бог сотворил :)

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