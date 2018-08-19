Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках
Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках. Об этом сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Меру пресечения суд назначит обвиняемым завтра. Ранее был арестован бывший гендиректор другой структуры Роскосмоса – НПО им. Лавочкина. В Счетной палате нашли нарушения в Роскосмосе на 760 миллиардов рублей.
Комментарии8
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ugas 19 августа 2018 | 16:11
Интересно, им-то кто и, главное, за что дает взятки?
leonty 19 августа 2018 | 16:15
ugas: Маск, наверное, чтоб задушить передовую российскую науку и технику... :)
tvitov66 19 августа 2018 | 16:17
leonty: в эпоху развитого ПУтинизма даже ракеты отказываются без взяток взлетать
palmcoast___ 19 августа 2018 | 16:48
ugas:
За все, что закупает корпорация "Энергия" можно брать взятки с тех у кого пожелает купить.
eduard53 19 августа 2018 | 16:28
А пу-ме-......-рогозины - кагэбычно - ни ухом, ни рылом ...
scimitar 19 августа 2018 | 16:34
Так за что его повязали на самом деле? Не поделился, стало быть. Конечно, не за сами взятки. Если начать сажать за взятки - вокруг Путина ни одной живой души не останется. Да и сам-то он, судя по докладу Марины Салье... кхе-кхе.
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:36
надоела уже эта херь......надоело слушать об этом и комментировать.......введите уже смертельную казнь для этих.....чмырей или прилюдную порку с последующей отсидкой, делайте что нибудь, а то только и слышишь - украл,выпил - 5 лет условно.......и катят за бугор в масле кататься......
fmsf FMSF 19 августа 2018 | 17:04
Собственно, а что мешает копнуть тот же Росатом?
Чай, побогаче будет.
И поле для коррупции пошире.