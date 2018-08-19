Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках

Замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по делу о взятках. Об этом сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Меру пресечения суд назначит обвиняемым завтра. Ранее был арестован бывший гендиректор другой структуры Роскосмоса – НПО им. Лавочкина. В Счетной палате нашли нарушения в Роскосмосе на 760 миллиардов рублей.