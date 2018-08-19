Сергей Удальцов доставлен в больницу на пятый день сухой голодовки против пенсионной реформы
Его госпитализировали из спецприемника, где он отбывает тридцать суток ареста, — сообщила «Эху Москвы» супруга активиста Анастасия Удальцова.
Сергей Удальцов был арестован в середине августа за повторное нарушение правил проведения митинга. Координатор «Левого фронта» в Москве на согласованной акции против повышения пенсионного возраста сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.
Комментарии7
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kir_pich_101 19 августа 2018 | 16:13
На святое покусился!
Видать им страшно стало, а вдруг они бы сгорели тоже...
Прям Вуду...
gennadiy_s Геннадий Смолкин 19 августа 2018 | 16:22
Какой мужественный и целеустремлённый - воин!
tv_victim 19 августа 2018 | 16:29
gennadiy_s: Вот это и есть настоящая голодовка! А не то что хохлохерои с бульонами, соками и салом под одеялом!
zemljanka 19 августа 2018 | 16:24
Сил, здоровья.
abuvgrobu 19 августа 2018 | 16:34
Левому движению нужны новые, более внятные лица, никому не нужны революции и бунты маргиналов, нужна обновленная идеология левой консервативной направленности, в которой бы гарантировалась неприкосновенность частной собственности, но вводилась бы национализация на средства производства - исключительно в стратегически важных сферах. К примеру, сферу услуг надо оставить частникам либералам, а медицину и ВПК вернуть государству. Левое движение и вообще некое подобие оппозмцмм пытаются возглавить лица, не внушающие доверия, мягко говоря.
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 16:40
Свободу пидарасу Удальцову, свободу вафлисту Удальцову)))))
dicklyu 19 августа 2018 | 16:53
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Господи
Когда всё это произошло ? Когда успел ?
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Это какой-то Франсуа Рабле :
" Воваманы разромили остров Вовефигов
за то, что те показали фигу портрету Вовы "
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