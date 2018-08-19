Сергей Удальцов доставлен в больницу на пятый день сухой голодовки против пенсионной реформы

Его госпитализировали из спецприемника, где он отбывает тридцать суток ареста, — сообщила «Эху Москвы» супруга активиста Анастасия Удальцова.

Сергей Удальцов был арестован в середине августа за повторное нарушение правил проведения митинга. Координатор «Левого фронта» в Москве на согласованной акции против повышения пенсионного возраста сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.