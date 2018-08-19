Иран намерен отменить штампы о въезде в страну для туристов

Такая мера направлена на противодействие американским санкциям, которые могут смутить желающих посетить исламскую республику. Это заявил вице-президент страны Али Асгар Мунесан. Он отметил, что число туристов, посетивших страну в первом квартале этого года, выросло на 38%, но при этом значительно уменьшилось число посетителей из Европы, что сказалось на работе дорогих отелей.

В начале августа США возобновили часть санкций против Ирана. Оставшиеся вступят в силу в ноябре и затронут сделки с нефтью и транзакции с Центробанком.