СК задержал топ-менеджера ракетно-космической корпорации «Энергия» по подозрению в получении взяток

Следственный комитет задержал топ-менеджера ракетно-космической корпорации «Энергия» по подозрению в получении взяток. Алексей Белобородов обвиняется в мошенничестве. Сумма ущерба пока не названа. Суд об избрании меры пресечения состоится завтра. В Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе и распорядился всячески содействовать следствию.

Ранее Счетная палата обнаружила нарушений в Роскосмосе на 760 миллиардов рублей.