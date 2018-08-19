Владимир Путин может приехать на свадьбу Герхарда Шредера в октябре

Об этом пишет немецкая газета «Бильд». Бывший немецкий канцлер и ныне глава совета директоров «Роснефти» собирается жениться в пятый раз. Невестой 74-летнего Шредера стала 48-летняя переводчица Ким Сон Ён. Они познакомились на международной конференции около двух лет назад.

Накануне Владимир Путин приехал на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, станцевал с ней и произнес тост на немецком языке.

Владимир Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора.