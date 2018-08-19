Владимир Путин может приехать на свадьбу Герхарда Шредера в октябре
Об этом пишет немецкая газета «Бильд». Бывший немецкий канцлер и ныне глава совета директоров «Роснефти» собирается жениться в пятый раз. Невестой 74-летнего Шредера стала 48-летняя переводчица Ким Сон Ён. Они познакомились на международной конференции около двух лет назад.
Накануне Владимир Путин приехал на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, станцевал с ней и произнес тост на немецком языке.
Владимир Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
arye_11 19 августа 2018 | 15:06
Это, да эта свадебная эпопея уже в систему превращается.
А танец с женихом Путин танцевать будет?
danko1 19 августа 2018 | 15:09
arye_11: Это уже не просто дурдом, а дурдом престарелых воров.
zemljanka 19 августа 2018 | 15:24
Военный преступник и узурпатор ищет новые ходы-выходы в мировое сообщество.
"... знал по подворотням этикет..."
sanisan 19 августа 2018 | 15:26
Казачий хор и самовар - отличный ответ на санкции.
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 15:27
danko1: Слышала подружка как русские хакеры взломали передок медицинскому персоналу в штате Аризона. Мой совет тебе: - сшей из пуленепробиваемой ткани трусы и повесь на них замок с секретным кодом, который должны знать только ФБР с ЦРУ, а иначе русские хакеры и тебе взломают защиту передка.
sharukin 19 августа 2018 | 15:14
Свадебный генеалиссимус
antiboh 19 августа 2018 | 15:18
"Ревунов. Во-первых, я не генерал, а капитан 2-го ранга, что по военной табели о рангах соответствует подполковнику.
Настасья Тимофеевна. Ежели не генерал, то за что же вы деньги взяли? И мы вам не за то деньги платили, чтоб вы безобразили! "(с)
frauava17 19 августа 2018 | 15:28
arye_11: Повадился кувшин по воду ходить...Как бы ему битым не быть))
nicar 19 августа 2018 | 15:06
Это он так может открыть своё дело по обслуживанию свадеб и подняться нехило)))
kraft 19 августа 2018 | 15:08
nicar: Да ладно подняться...
Надоесть потом.
ss2020 19 августа 2018 | 15:10
вова петрушкой заделался... а ему идёт!)))
anemon 19 августа 2018 | 15:11
Ну, и пусть оформляет себе ИП, платит налоги, и работает тамадой. Только вряд ли в таком качестве его захотят видеть на свадьбах.
tv_victim 19 августа 2018 | 15:12
А фигли? Пипл хавает, пипл платит за увеселения....
adl1964 19 августа 2018 | 15:12
Тамада!!!!! Супер))))))))))))))))))))))))))
adl1964 19 августа 2018 | 15:14
adl1964: Вернее. всемирный тамада! УХ))))))
yralez 19 августа 2018 | 15:13
А что, это же любитель помоек.
sergirusso 19 августа 2018 | 15:14
Ну вот явно не Сталин. Балаганов, Шура Балаганов...
chronos_go 19 августа 2018 | 15:15
Похож на Калигулу. Разврат и подкуп западного истеблишмента. Чем дальше тем больше похож на того самого крошку цахеса. О сколько нам открытий чудных...
nehoroshiy 19 августа 2018 | 15:19
Кубанский хор спел песню:"Куда едешь тевтонский князь, собака?"
trans 19 августа 2018 | 15:20
Работаю на свадьбах. Беру валютой. Обращаться по адресу - Россия. Москва. Спросить Вову.
bmrt 19 августа 2018 | 15:21
Царёк плавно переходит в состояние "свадебного генерала".
Постыдно и не смешно, хотя ведь он абсолютный начальник народонаселения России.
...тьфу...
sergirusso 19 августа 2018 | 15:23
Да, Брежнев подрабатывал шофером, Ельцин дирижером, Плешак заделался танцором на свадьбах. У каждого свой хлеб...
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 15:23
В американском штате Аризона забеременели сразу 16 медсестер из отделения интенсивной терапии больницы Баннер Десерт Медикал Сентер. Об этом сообщает CNN.
По словам одной из медсестер, одновременная беременность 16 сотрудниц отделения является случайностью, ничего подобного они не планировали.
Руководство больницы отметило, что к готовящейся нехватке медсестер они готовились уже давно. Также госпиталь подарил каждой будущей маме специальный наряд для новорожденных детей, на котором написано: «Расслабьтесь... Моя мама медсестра в Баннер!».
По имеющимся данным, в Аризоне продолжительность отпуска по уходу за ребенком составляет всего 12 недель. Ожидается, что 16 медсестер будут уходить в декрет в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года.
А вот по сведениям разведывательных структур США в данном случае прослеживается след русских хакеров, взломавших медсёстрам защиту от проникновения шпионских программ.
На основании сведений разведывательных структур будут разработана программа противодействия шпионскому проникновению русских хакеров в половую структуру женской половины США.
oleg_kievlyanin 19 августа 2018 | 15:24
Не только на свадьбу, но и на 9 дней и на 40 дней.
elpidifor 19 августа 2018 | 15:31
Горбачев рекламировал пиццу, но это все-таки круче. Еще друг Сильвио позовет на какое-нибудь закрытое мероприятие.
sergirusso 19 августа 2018 | 15:34
elpidifor: Горбачев рекламировал пиццу ПОСЛЕ ухода с поста. А здесь явно нетрудовые доходы. Интересно - заплачены ли налоги?
kuka210 19 августа 2018 | 15:36
sergirusso: здесь явно не трудовые РАСХОДЫ