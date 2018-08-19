Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода «Северный поток-2»
Под ограничения могут попасть компании, которые участвуют в реализации проекта. Об этом пишет газета Уолл-стрит Джорнал со ссылкой на источник. По их словам, сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы.
Отмечается, что пять европейских компаний уже потратили на проект более 6 миллиардов долларов и не намерены от него отказываться. С помощью этого газопровода Россия будет продавать топливо Европе.
Комментарии8
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patrikk_1 19 августа 2018 | 15:10
Сейчас чиновники решают, стоит ли вводить санкции только против компаний, которые будут прокладывать трубы в Балтийском море, или расширить их таким образом, чтобы они затрагивали банки и компании-инвесторы...
В.Путин наносит тройной удар, он строит выгодный для России трубопровод, ссорит Североатлантический союз и оставляет Украину без 3 миллиардов долларов в год от транзита.
student_ru_ru 19 августа 2018 | 15:14
patrikk_1: А мне простых американцев жалко. Потому что это именно по ним в первую очередь ударит такой тройной удар, по их жизненному уровню и пенсиям. А ихним руководителям и олигархам хоть бы хны - они и дальше будут их грабить, прикрываясь национальными интересами. Одновременно внушая им. что это Путин виноват в их проблемах. А на самом деле виновата их верхушка, мечтающая раздербанить нас. Кукиш им, а не Россия!
dimitrios_pagourtzis 19 августа 2018 | 15:31
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15:00, 19 августа 2018
Власти США завершают работу над пакетом санкций против строительства газопровода Северный поток-2
это они немцев решили ими обложить, которые являются инициаторами и инвесторами строительства Потока 2?
sanisan 19 августа 2018 | 15:34
Не знаю как Навальный и Шендерович, но я за то чтоб «Северный поток-2» в Евросоюзе был и там расширялся везде и разветвлялся повсюду. И чтоб каждая европейская семья зажигая утром конфорку была благодарна великой России за такой прекрасный и всем нужный газ!
ss2020 19 августа 2018 | 15:20
patrikk_1: это слова из гааги...!???)))
estamp 19 августа 2018 | 15:31
пять европейских компаний уже потратили на проект более 6 миллиардов долларов и не намерены от него отказываться.
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А Евросоюз это таки не Иран.
malorus_kiev150 19 августа 2018 | 15:34
сша страна, полная всякого ничтожества как рождённого на её территории, так и среди эмигрантов. Против России ничего толком сделать не могут. Вот и остаётся разве что в своих фильмах фантазировать о победе над русскими (Топ ган, Рокки 4 и т.д.). В жизни то всё равно русские их нагнут. Они это знают. Вот и бугуртят, испражняясь санкциями.
r88w556xl4 19 августа 2018 | 15:35
Власти США завершают работу над пакетом санкций...
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Да вводите уже санкции против всех тех европейцев, которые будут пользоваться российским газом, что мелочиться-то, вы уже и так всему миру продемонстрировали и доказали, что равноправие, демократия, свободная конкуренция - это для вас пустые слова.