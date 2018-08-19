Фигурант дела «Новое величие» Дмитрий Полетаев попросил о помощи из СИЗО
Его письмо мать молодого человека передала порталу «ОВД-Инфо». О его содержании «Эху» рассказала координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.
В письме Полетаев пишет, что фигуранты дела стали жертвами провокатора.
Только на этой неделе были переведены из СИЗО под домашний арест две фигурантки этого дела – 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. В среду в столице прошел «Марш матерей» с требованием их освобождения.
Комментарии5
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yralez 19 августа 2018 | 15:16
Муратов на Ютубе в ЭМ назвал чекисткого провокатора-----Александр Константинов.
Есть даже его фото в очечках в соцсетях.
После этого Ютуб ЭМ слетел.
Помните ?
xoxloparasha 19 августа 2018 | 15:19
yralez: По#уй !)
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 15:30
yralez: Помним, помним и помним как тебя имели в задний проход целым полком, а ты только подмахивал активней и активней .
vincenttt 19 августа 2018 | 15:26
Парень всей своей кожей и своим здоровьем прочувствовал что значит проживать в гэбистко-мусорской рашке приблатнённого гопника из питерской подворотни!...гопника, укравшего достойную человеческую жизнь и у него и у всего населения РФ!....Держись,Дмитрий!
danko_vaflistka 19 августа 2018 | 15:33
Свободу пидарасу Диме Полетаеву, свободу вафлисту Диме Полетаеву!!!!!