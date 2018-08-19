Фигурант дела «Новое величие» Дмитрий Полетаев попросил о помощи из СИЗО

Его письмо мать молодого человека передала порталу «ОВД-Инфо». О его содержании «Эху» рассказала координатор юридической помощи «ОВД-Инфо» Алла Фролова.

В письме Полетаев пишет, что фигуранты дела стали жертвами провокатора.

Только на этой неделе были переведены из СИЗО под домашний арест две фигурантки этого дела – 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. В среду в столице прошел «Марш матерей» с требованием их освобождения.