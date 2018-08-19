Замглавы ракетно-космической корпорации Энергия Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны
Замглавы ракетно-космической корпорации Энергия Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в мошенничестве. По данным РИА, подозреваемые уже дают признательные показания.
Агентство ТАСС сообщает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказать максимальную помощь следователям. В прошлом году Счетная палата выявила нарушений в Роскосмосе на 800 миллиардов рублей.
Комментарии2
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luger_max_otto 19 августа 2018 | 15:14
И что, Рогозин соусем неуиноватый как тот Рафик?
doxerom 19 августа 2018 | 15:33
Главная опасность подобных расследований выход не на тех на кого надо.