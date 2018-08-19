Замглавы ракетно-космической корпорации Энергия Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в мошенничестве. По данным РИА, подозреваемые уже дают признательные показания.

Агентство ТАСС сообщает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказать максимальную помощь следователям. В прошлом году Счетная палата выявила нарушений в Роскосмосе на 800 миллиардов рублей.