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15:00, 19 августа 2018

Замглавы ракетно-космической корпорации Энергия Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны

Замглавы ракетно-космической корпорации Энергия Алексей Белобородов и двое его подчиненных задержаны по подозрению в мошенничестве. По данным РИА, подозреваемые уже дают признательные показания.

Агентство ТАСС сообщает, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказать максимальную помощь следователям. В прошлом году Счетная палата выявила нарушений в Роскосмосе на 800 миллиардов рублей.

Комментарии

2

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luger_max_otto 19 августа 2018 | 15:14

И что, Рогозин соусем неуиноватый как тот Рафик?

doxerom 19 августа 2018 | 15:33

Главная опасность подобных расследований выход не на тех на кого надо.

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