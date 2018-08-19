Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки против пенсионной реформы...

Об этом сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников. Правозащитник посетил координатора «Левого фронта» в спецприемнике.

В середине августа Сергей Удальцов был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. Координатор «Левого фронта» на согласованной акции против пенсионной реформы сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.