Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки против пенсионной реформы
Об этом сообщил «Эху Москвы» ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников. Правозащитник посетил координатора «Левого фронта» в спецприемнике.
В середине августа Сергей Удальцов был арестован на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. Координатор «Левого фронта» на согласованной акции против пенсионной реформы сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.
Комментарии11
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jjuddgge_ddrredd 19 августа 2018 | 15:07
Удальцов - люмпен, человек без образования и профессии, никогда и нигде НЕ РАБОТАЛ НИ ДНЯ. Активист Левого фронта. Кто платит, на чьи деньги существует эта организация?
Единственное его "достижение" - знаменитые предки, Ленинские комиссары, которые истребляли русский народ...
Ещё раз. Кто спонсирует этот Левый Фронт, кто спонсирует Удальцова, его жену и всё эту гоп. компанию? Вполне возможно, что ФСБ. Всё на это указывает. Для ФСБ это очень удобно.
Но. Удальцов хотя и люмпен, но человек порядочный, честный. Со своими принципами.И за предков, старых большевиков-русофобов, не в ответе.
Голодает Удальцов ЧЕСТНО. Это вызывает У-ВА-ЖЕ-НИ-Е. Поэтому и госпитализирован. И сравните с клоунадой от Сенцова.
94 ДНЯ "ГОЛОДОВКА"????!!!!
Эта некрасивая "голодовка", которая началась 14 МАЯ. Напоминает "голодовку" Савченко, после которой она потолстела.
Учёные-медики доказали, что голодать человек может не более 40 плюс-минус дней. Иначе летальный исход.
И ещё момент.
При всём сочувствии к Сенцову, котороё всё-таки остаётся, любой чел в тюрьме вызывает сочувствие, почему никто из "гуманистов" не сочувствует Бут+Ярошенко которые также сидят по сфабрикованным обвиненям Американских спецслужб?
ЗЫ. Так что в случае с Сенцовым - чисто хохляцкие штучки-дрючки. И как его настоящая фамилия? Каплан? Может, Он такой же Сенцов, как Вальцман, провозгласивший себя Порошенко?...
patrikk_1 19 августа 2018 | 15:08
Сергей Удальцов госпитализирован на пятый день сухой голодовки против пенсионной реформы...
Наверное Серёга Тютюкинс лежал на полу камеры со страдальческим лицом, типа как толстожопая проститутка Вячеслав Мальцев, когда он симулировал инфаркт, чтобы менты его пожалели. Хрт, тьфу на вас.
jjuddgge_ddrredd 19 августа 2018 | 15:27
patrikk_1: Слушай, пригожинский, ты опять влез в лесенку Моих комментов. Ай-я-яй, нехорошо. Что, 11 рэ так не заработать?))
Ты не стоишь и ноготка с мизинца Удальцова, портянка ты дешёвая.
И сравнивать Удальцова с Мальцевым нельзя вообще.
Мальцев - фрик и проходимец. единственной целью которого была ЭМИГРАЦИЯ. Использовал ДЕМШИЗУ по полной, этот Мальцев)))
А Удальцов - действительно идейный, и порядочный. Хотя "левая идея" всегда ведёт в тупик. История доказала много раз.
m_doc 19 августа 2018 | 15:31
jjuddgge_ddrredd: Он идейный тунеядец и номенклатурный баловень с хулиганскими наклонностями. Больше о нём сказать нечего, пустое место.
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 15:33
jjuddgge_ddrredd:
Все верно, надо спасать Сергея.
Как стало известно, его положили под капельницы, состояние тяжёлое. Врачи начали кормить Удальцова через задний проход.
m_doc 19 августа 2018 | 15:35
akademik_ugarov_56: А почему не через передний? Так пожелал сам пациент?
jjuddgge_ddrredd 19 августа 2018 | 15:09
jjuddgge_ddrredd:
Вот с Навальным - всё понятно, всё по-честному. Кста, по Крыму у Навального очченнь взвешенная позиция, не обещает демшизе ничего. Навальный - образован, талантлив. Боец. Единственный чал в стране, которого так страстно боится и ненавидит Путя. Остальных оппов Путя - ПРЕ-ЗИ-РА-ЕТ.
Расследования ФБК по русским коррупционерам, без всякой напыщенности, только отвратительные факты, вроде дома для любимой уточки у недотёпы Медведа или спортплощадка в квартире у мамани Володина. Митинги под эгидой Навального - всё понятно, лозунги понятные, не надуманные. Всегда стараюсь принимать участие в его митингах, хочется поддержать парня.
Он - единственный ЧЕСТНЫЙ политик в России. Сильный, несгибаемый, умный. Я писал на эту тему уже, все читали.
Митрохин и Явлинский и их гнилое Яблоко - лицемеры, трусы и просто проходимцы. Собчак умнее их, но она в политике ради денежного Гешефта и является Кремлёвской Лошадкой в Цирке Русской "Политики". По ночам Умная Лошадь пересчитывает навар от участия в выборах Президента и радостно ржёт над болотными хомячками, которые уже скоро как 20 лет каждый день свергают Путю...
Кто ещё? Полковник КГБ и его сынуля Гудковы? Гэбнявые подстилки...
Вот такие нынче времена....хе-хе
akademik_ugarov_56 19 августа 2018 | 15:18
Надо отпаивать парня. Водкой например.
haldey 19 августа 2018 | 15:08
Серега уделал сенцова))) Никогда они не будут братьями не по вере, не по партии)))
Хохол днем голодает, а хомячит по ночам))) Когда там уже 100 дней голодовки сенцова? Хомячье, вас разводят, как лошков)))
cellculture 19 августа 2018 | 15:22
Ешьте, на здоровье. Вам ещё пухлые судейские детки будут в рабство выданы.
kp6ic 19 августа 2018 | 15:30
сенцова троллит. сенцов VS удальцов, кто кого?