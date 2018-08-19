В американском штате Колорадо наказали помощницу местного депутата за шутку с портретом Владимира Путина

Кэти Марч помогла его повесить в здании местного законодательного собрания вместо изображения американского президента Дональда Трампа. Как сообщает Ассошиэйтед пресс, помощница была подвергнута дисциплинарному взысканию.

Портрет Путина повесили в конце июля, после того, как республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Трампа.