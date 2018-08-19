В американском штате Колорадо наказали помощницу местного депутата за шутку с портретом Владимира Путина
Кэти Марч помогла его повесить в здании местного законодательного собрания вместо изображения американского президента Дональда Трампа. Как сообщает Ассошиэйтед пресс, помощница была подвергнута дисциплинарному взысканию.
Портрет Путина повесили в конце июля, после того, как республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Трампа.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skull__ 19 августа 2018 | 14:36
Вот и доказуха по вмешательству...
Шах и мат, вата!
hastings 19 августа 2018 | 14:42
skull__: это говорит о том, что американцы хотят такого президента как Путин! Трамп слишком дорого обходится.
danko1 19 августа 2018 | 14:45
Портреты Путина всюду практически бесплатно идут.
А в России одни и те же портреты повсюду в кабинетах много лет висят.
Хотя бы на этом экономия от Путина россиянам, который на себя триллионы тратит.
hastings 19 августа 2018 | 14:52
danko1: 10 тыс баксов за портрет Трампа лучше? Да Путина хоть на принтере распечатай - так хорошо будет смотреться, флюиды благодатные по всему помещению испускаются. Я вот повесил, так у меня в комнате даже ладаном пахнуть начало.
serhio_25__ 19 августа 2018 | 14:54
danko1: Что это за страна, где за фото наказывают? Это Северо-Корейская Америка?
Да и ещё 10т.$ на фото, видать не хилый распил намечался.
nanarovsky 19 августа 2018 | 14:55
danko1: Портреты Путина всюду практически бесплатно идут.
=============================
Патачушта он исхой непопулярный. Его хочет высечь бабка данка....шалунишка....
idruker 19 августа 2018 | 14:51
skull__: ой, остынь, лапоть. Тебе молиться надо чтобы именно это было доказухой. Но обломись: аргументы и факты комиссии Мюллера будут гораздо серьезнее
hastings 19 августа 2018 | 14:55
idruker: одного Мюллера в 45 году мы уже пережили. И этого тоже переварим.
idruker 19 августа 2018 | 15:13
hastings: всех мюллеров не переживешь
skull__ 19 августа 2018 | 15:12
idruker: Кастрюля, иди в опу и со своим Мюллером и с его докладом...
Если вы нация лохов, то мы и будем вас иметь во все щели. В следующий раз вам жирика выберем, готовьтесь.
idruker 19 августа 2018 | 15:22
skull__: Послушай, лапоть, народная примета гласит, что громогласные слова от слабости мысли. Говори тише и спокойнее
nanarovsky 19 августа 2018 | 14:43
Портрет Путина повесили в конце июля, после того, как республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет Трампа.
========================================
Кто на ком стоял? 10 тысяч долларов на портрет? И зачем собирать?
korikov 19 августа 2018 | 14:47
Наказали за портрет?
В США самый натуральный совок.
tonight 19 августа 2018 | 15:38
korikov: А в раше за репост cажают, соц лагерь настоящий
guini 19 августа 2018 | 14:52
Если речь идёт о гос учереждении и гос чиновнике, то это не шутка.
«Выяснилось, что пронести портрет в здание Капитолия членам либеральной организации ProgressNow Colorado помогла сотрудница аппарата спикера парламента штата — члена Демократической партии Крисанты Дюран. Девушка помогла шутникам пройти в здание, использовав свой электронный пропуск.»- почему- то не удивляет.
hastings 19 августа 2018 | 14:57
guini: в здание Капитолия пронесли картинку не с тем вождем - ужас, страшное преступление за которое уже взялось ФБР.