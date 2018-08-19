Глава Чечни призвал не героизировать Юсупа Темерханова, осужденного за убийство Юрия Буданова

Рамзан Кадыров вновь заявил, что не верит в причастность Темерханова к преступлению. При этом Кадыров сказал, что бывший полковник Юрий Буданов покрыл себя нескрываемым позором, когда похитил, изнасиловал и самым жестоким образом убил чеченскую школьницу Эльзу Кунгаеву, — передает «Интерфакс».

Юсуп Темерханов в начале августа скончался в колонии. На его похороны в Чечне собрались десятки тысяч человек, в том числе и Кадыров.