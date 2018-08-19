Глава Чечни призвал не героизировать Юсупа Темерханова, осужденного за убийство Юрия Буданова
Рамзан Кадыров вновь заявил, что не верит в причастность Темерханова к преступлению. При этом Кадыров сказал, что бывший полковник Юрий Буданов покрыл себя нескрываемым позором, когда похитил, изнасиловал и самым жестоким образом убил чеченскую школьницу Эльзу Кунгаеву, — передает «Интерфакс».
Юсуп Темерханов в начале августа скончался в колонии. На его похороны в Чечне собрались десятки тысяч человек, в том числе и Кадыров.
Комментарии6
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mamiluk 19 августа 2018 | 14:37
Видимо, ботоксный позвонил и попросил ...и обещал за это "помощь от аллаха"...видимо, чует к чему может привести логическая цепочка:сегодня стал героем Чечни за убийство российского офицера....а завтра может появиться вопрос:а что тут делают российские оккупанты?
danko1 19 августа 2018 | 14:56
mamiluk: Интересно, Рамзан на похороны ко всем убийцам и невинно осужденным приезжает или только к тем, кого считает национальным героем?
Но дань из Москвы и страх потерять её вынудили Рамзана дать обратный ход.
balya 19 августа 2018 | 14:45
С чего это Рамзан так пишет, а разве не он говорил что-то прямо противоположное. По балде получил?
olenenok_zed 19 августа 2018 | 15:03
balya: не говорил
kosmicheskiy_svin 19 августа 2018 | 14:49
Да чё мелочиться? Дать ему сходу Героя России и причислить к лику вЯликомученников!
esol 19 августа 2018 | 14:57
Нукеры Рамзанки Дырова убили Немцова и Буданова