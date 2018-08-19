Сергея Удальцова доставили из спецприемника в больницу с диагнозом «обезвоживание»

Это сообщила «Эху Москвы» его супруга Анастасия Удальцова. Координатор «Левого фронта» держит сухую голодовку пятый день в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

Сергей Удальцов в середине августа был арестован на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. На согласованной акции против пенсионной реформы активист сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.