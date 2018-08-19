Сергея Удальцова доставили из спецприемника в больницу с диагнозом «обезвоживание»
Это сообщила «Эху Москвы» его супруга Анастасия Удальцова. Координатор «Левого фронта» держит сухую голодовку пятый день в знак протеста против повышения пенсионного возраста.
Сергей Удальцов в середине августа был арестован на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. На согласованной акции против пенсионной реформы активист сжег портреты спикеров Совета Федерации и Госдумы.
Комментарии7
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alex110 19 августа 2018 | 14:36
Это вам не сенцовская голодовка.
rips4 19 августа 2018 | 14:37
На пятый день! Видно с дуру понастоящему голодал. Не научили свидомые как правильно..))
cattt 19 августа 2018 | 14:44
Держись Серега, ген секретарем КПРФ будешь.
buzukin1908 19 августа 2018 | 14:40
Вот этот похож на настоящего оранжевого рррреволюционера - упертый как бревно, торгует родиной и потомственный террорист. Нахера вот только коммунисты его взяли в свою команду - этот еще дурнее мордобойца Макса! Но если ласты склеит - будет работать аналогом образа Хорста Весселя у либерастов - им как раз такие тухлые козлы нужны. Главное - не давать ему пить, тогда мечта его сбудется.
А ситуация прямо как в классическом польском анекдоте про бордель: Пани Зося, не давайте ему спуску! Он заплатил фальшивый злотый!
uryden 19 августа 2018 | 14:50
Вот теперь очевидно, что наши рукопожатные начинают брызгать слюной в защиту только после команды из СБУ.
bereshliberalivjamu 19 августа 2018 | 14:55
Вот как голодать надо, а не 90-дневный имбицил.
m_doc 19 августа 2018 | 15:05
ВСЕ голодовки Удальцова ВСЕГДА заканчиваются госпитализацией. И на этом всё заканчивается. Спрашивается, зачем начинал...