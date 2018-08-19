Топ-менеджер ракетно-космической корпорации «Энергия» задержан по делу о мошенничестве

Это заместитель гендиректора Алексей Белобородов, — сообщили в Следственном комитете. Задержаны также двое его подчиненных.

В Роскосмосе отметили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе и распорядился максимально содействовать следствию.