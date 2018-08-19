Топ-менеджер ракетно-космической корпорации «Энергия» задержан по делу о мошенничестве
Это заместитель гендиректора Алексей Белобородов, — сообщили в Следственном комитете. Задержаны также двое его подчиненных.
В Роскосмосе отметили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе и распорядился максимально содействовать следствию.
Комментарии9
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neyexo 19 августа 2018 | 14:33
Не остается сомнений в том, что следователей завербовали американцы
vladimirgornitsky 19 августа 2018 | 14:40
Пытаешься представить, каково Путину, и вспоминается вот это (особенно после вчерашнего сообщения о злодее, который украл миллиарды на ремонте путинского дворца):
"— Светлейший эмир совершенно прав, — сказал Ходжа Насреддин, обводя взглядом безмолвствующих придворных и как будто прицеливаясь, чтобы нанести первый удар. — Лица этих людей, как я вижу, не отмечены печатью мудрости!
— Вот, вот! — обрадовался эмир. — Вот именно — не отмечены печатью мудрости!
— Скажу еще, — продолжал Ходжа Насреддин, — что я равным образом не вижу здесь лиц, отмеченных печатью добродетели и честности.
— Воры! — сказал эмир убежденно. — Все воры! Все до единого! Поверишь ли, Гуссейн Гуслия, они обкрадывают нас денно и нощно! Нам приходится самолично следить за каждой мелочью во дворце, и каждый раз, проверяя дворцовое имущество, мы чего-нибудь недосчитываемся. Не далее как сегодня утром в саду мы позабыли наш новый шелковый пояс, а через полчаса его уж там не было!.. Кто-то из них успел… ты понимаешь, Гуссейн Гуслия!.."
Только нет в окружении Путина Ходжи Насреддина... Одни воры. Так ведь сам выбирал свое окружение - себе под стать...
dx555 19 августа 2018 | 14:50
Все уйдут безнаказанно как и эти перечисленные ниже.
Широко известное семейство в СПб и России отец и сын Лопоты получивший от отца в наследство ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» - один из крупнейших исследовательских центров России по разработке и созданию робототехнических комплексов космического, воздушного, наземного и морского базирования.
До настоящего времени вообще нет подробностей по уголовному делу.
Сынок славился не выплатой зарплат, сотрудников не согласных с беспределом избивали и увольняли. Ужас который это семейство творило словами не передать.
Срок следствия по делу экс-главы Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виталия Лопоты, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, продлен до 14 сентября.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекших тяжкие последствия"). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
в результате злоупотребления Лопотой своими полномочиями причинен существенный вред законным интересам ОАО "РКК "Энергия" и охраняемым законом интересам государства, владеющего 38% акций корпорации, в виде материального ущерба на сумму не менее 77 млн 930 тыс. рублей".
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/3307701
https://ria.ru/incidents/20180819/1526809622.html
http://tass.ru/proisshestviya/3258501
rosta 19 августа 2018 | 14:50
А есть где-нибудь , кто-нибудь из патриотов , кто не ворует ?
uhovostro 19 августа 2018 | 14:57
rosta: Есть. На кладбище...
student_ru_ru 19 августа 2018 | 15:03
rosta: Они воруют не корысти ради, а токмо во имя патриотизма.
dmast79 19 августа 2018 | 15:10
rosta: А с чего вы взяли что они - патриоты? Может, торгашня из 90-х?
student_ru_ru 19 августа 2018 | 15:18
dmast79: Патриоты. Чем не патриоты? Путину служат только патриоты. Кто скажет, что они не патриоты, пусть первым бросит в меня камень.
ka_mate 19 августа 2018 | 15:06
Везде Госдеп,иначе быть не может .