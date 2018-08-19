В Грузии жители двух сел перекрыли дорогу после града величиной с куриное яйцо

Участники акции заявили, что уничтожен весь урожая винограда, на который была вся надежда. По их словам, теперь у них ничего не осталось – только долги в банках.

Как передает «Интерфакс», местные жители были также возмущены тем, что власти потратили солидные средства на противоградную систему, но она не была использована.