В Грузии жители двух сел перекрыли дорогу после града величиной с куриное яйцо
Участники акции заявили, что уничтожен весь урожая винограда, на который была вся надежда. По их словам, теперь у них ничего не осталось – только долги в банках.
Как передает «Интерфакс», местные жители были также возмущены тем, что власти потратили солидные средства на противоградную систему, но она не была использована.
Комментарии2
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tv_victim 19 августа 2018 | 14:09
Страховка? Не, не слышал....
a_111111 19 августа 2018 | 14:12
А помните какой-то деятель раскрутил Лужкова на финансиррвание его установок разгоняющих облака не взирая на крики комиссии РАН по лженауке...В Грузии деньги наверное пррсто украли... А Лужкова натурально облапошили....