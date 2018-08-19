Бюджетники и студенты в Грозном вновь сообщили о том, что их принуждают посещать футбольный матч
Встреча между местной командой «Ахмат» и казанским «Рубином» в рамках 4-го тура премьер-лиги завершилась накануне вничью, 1:1. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена», который вмещает 30 тысяч зрителей.
Как рассказали некоторые из них изданию «Кавказский узел», они пришли на матч не по своей воле: работников местных предприятий заставило начальство, а студентам пригрозили, что иначе будут проблемы с зачетами и экзаменами.
Комментарии7
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neyexo 19 августа 2018 | 14:07
если нет знаний на зачет и экзамен, пусть отрабатывают доступным способом
polsan 19 августа 2018 | 14:15
neyexo: студент не может знать всё, тем более если этого хочет экзаменатор! ))
uchuchuna 19 августа 2018 | 14:19
neyexo: конеШно, знания ведь только у тебя
neyexo 19 августа 2018 | 14:28
uchuchuna: не беспокойся, в наше время мы из читалки не вылезали, там всегда столик был забит со стопкой книг
neyexo 19 августа 2018 | 14:31
uchuchuna:
вот из этой https://goo.gl/images/d5toCK
gvs 19 августа 2018 | 14:24
Наказание российским футболом в особо экстремальной грозненской версии )))
nehoroshiy 19 августа 2018 | 15:12
"На футбол" ведут. Умный человек в библиотеку ведёт.