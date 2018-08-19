Бюджетники и студенты в Грозном вновь сообщили о том, что их принуждают посещать футбольный матч

Встреча между местной командой «Ахмат» и казанским «Рубином» в рамках 4-го тура премьер-лиги завершилась накануне вничью, 1:1. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена», который вмещает 30 тысяч зрителей.

Как рассказали некоторые из них изданию «Кавказский узел», они пришли на матч не по своей воле: работников местных предприятий заставило начальство, а студентам пригрозили, что иначе будут проблемы с зачетами и экзаменами.